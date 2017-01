ANAF: ​Competente speciale pentru contribuabili nerezidenti

ANAF extinde sfera de competenta pentru contribuabili nerezidenti, se arata intr-un comunicat al Fiscului. Argumentele autoritatilor in materie de colectare fiscala sunt:"o mai buna administrare a sumelor datorate de catre persoane nerezidente, precum si dificultatile intampinate de organele fiscale teritoriale in ceea ce priveste recuperarea sumelor stabilite de instantele competente". In evidenta fiscala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sunt inregistrate 102 persoane fizice nerezidente care au realizat in anul 2015, venituri din transferul titlurilor de valoare, operatiuni cu instrumente financiare si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, si 1084 persoane juridice straine care au avut obligatia de a plati impozit pe profit.De asemenea, in cazul persoanelor fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care obtin venituri din activitati independente din Romania si prezinta un certificat de rezidenᅢa fiscala si care opteaza pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin proiectul de ordin se propune administrarea acestora de catre Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti, din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti.Administrarea fiscala in cazul persoanele fizice nerezidente, care nu au obligatia desemnarii unui imputernicit si/sau care efectueaza tranzactii prin intermediar, fie societate de administrare a investitiilor, fie societate de investitii autoadministrata (rezidenti fiscali romani) si care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare precum si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, sau din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se face de catre organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat intermediarul, conform art. 7 alin. (2) din OPANAF nr. 3775/2015.In cazul persoanelor juridice straine care au obligatia de a plati impozit pe profit potrivit art. 38 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, competenta pentru administrarea obligatiilor fiscale revine:a) pentru transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, inclusiv din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii sau a oricaror drepturi legate de aceasta proprietate imobiliara, organului fiscal in a carui raza teritoriala este situata proprietatea imobiliara;b) pentru vanzarea-cesionarea titlurilor de participare deᅢinute la o persoana juridica romana, organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla societatea ale carei titluri de participare sunt vandute/cesionate;c) pentru exploatarea resurselor naturale situate in Romania, inclusiv vanzarea cesionarea oricarui drept aferent acestor resurse naturale, organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla exploatarea.In vederea eficientizarii administrarii fiscale a contribuabililor nerezidenti mentionati mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propune acordarea competentei de administrare a persoanelor fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare ᅡi orice alte operaᅢiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate sau din transferul aurului financiar, precum si a persoanelor juridice straine, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care au obligaᅢia de a plati impozit pe profit potrivit art. 38 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti, din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti, se mai arata in comunicatul Fiscului