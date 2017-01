Leul s-a apreciat fata de inceputul saptamanii in fata euro si a francului, desi vineri a pierdut teren in fata principalelor valute

Moneda euro a scazut vineri usor in fata dolarului american, intr-o piata dominata de inaugurarea prezidentiala americana, eveniment la care noul presedinte va sustine un discurs asteptat de analistii financiari. Banca Nationala a publicat vineri o medie a cursului tranzactiilor din prima jumatate a zilei, astfel incat euro valora 4.4955 lei, dolarul american, 4.2279 lei, iar francul elvetian 4.1918 lei.Volatilitatea in crestere a dolarului SUA fata de principalele valute este rezultatul incertitudinilor legate de politica pe care Donald Trump o va anunta in aceasta seara la ora 17.00 GMT. Investitorii se asteapta ca Trump sa ofere detalii cu privire la proiectele sale pe urmatorii patru ani (inclusiv cheltuielile cu infrastructura si reformele fiscale). De retinut ca Steven Mnuchin desemnat de Donald Trump ca viitor secretar al Trezoreriei, a declarat recent ca dolarul ar trebui sa ramana puternic "pe termen lung".Moneda euro la randul ei a suferit temporar consecintele discursului de joi a sefului BCE, Mario Draghi, care s-a dovedit mai prudent decat anticipau pietele. Draghi a avertizat ca institutia sa nu ia deocamdata in calcul renuntarea la ratele scazute de dobanda sau la si achizitiile de active, masuri care se dilueaza, de fapt, valoarea monedei euro.De asemenea, Draghi a subliniat ca recenta crestere a inflatiei s-a datorat mai degraba preturilor mai mari la energie, nefiind o consecinta a unei tendinte de accelerare a inflatiei.Lira sterlina s-a aflat si ea sub presiune dupa anuntul declinului mai puternic decat se anticipa al vanzarile cu amanuntul din Marea Britanie ( in decembrie, scadere lunara de 1,9%) dar si in conditiile Brexitului.