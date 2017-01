​Buget 2017. Finantele au publicat proiectul Bugetului pentru acest an

Proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe un cadru macroeconomic cu o valoare a PIB de 815,195 mld. de lei si pe o crestere economica de 5,2%.

Veniturile bugetare proiectate pentru 2017 reprezinta 31,3% din PIB, fiind estimate la 254,717 mld. de lei. Cheltuielile bugetare sunt estimate la 278, 817 mld. de lei, ceea ce reprezinta 34,2% din PIB.

inflatie medie anuala de 1,4%, un castig mediu salarial net de 2.274 lei



curs mediu al euro de 4,46 lei.



Se asteapta o majorare a numarului de salariati de 4,3%, concomitent cu reducerea ratei somajului inregistrat la 4,3% la finalul anului 2017.

Cresterea veniturilor populatiei isi gaseste concretizarea in cresterea salariului minim de la 1 februarie 2017 la 1.450 de lei, in cresteri salariale in educatie, in sanatate si pentru alte categorii de angajati din sectorul public. De exemplu, personalul platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale beneficiaza de la 1 februarie 2017 de o majorare salariala de 20%. ot atunci,creste cu 50% cuantumul brut al salariilor personalului din cadrul institutiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora.

Pensia minima se majoreaza de la 1 martie de la 400 de lei, la 520 de lei, iar de la 1 iulie 2017, punctul de pensie va creste cu 9%, ajungand la 1.000 de lei.

Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, beneficiaza de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse si protectie sociala a studentilor se stabileste la 201 lei/luna pe perioada derularii activitatilor didactice/student de la invatamantul cu frecventa, fara taxa de studii.

Vor fi scutite de impozit pensiile mai mici sau egale cu 2.000 de lei si va fi eliminata obligatia pensionarilor de a plati contributii sociale de asigurari de sanatate.

La capitolul ,,Investitii" alocarea bugetara prevede investitii in infrastructura, sanatate, educatie, agricultura, cresterea absorbtiei fondurilor europene. Se estimeaza ca investitiile vor reprezenta 4,2% din PIB, in crestere fata de executia pe 2016 care a fost de 3,9% din PIB.

Incepand cu 1 ianuarie 2017, au fost promovate masuri care sa sustina investitiile prin aplicarea nelimitata in timp a facilitatii fiscale de scutire a impozitului reinvestit.

Incepand cu 1 februarie 2017, pentru sustinerea mediului de afaceri prin incurajarea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor a fost majorata limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 de euro la 500.000 de euro.

A fost stabilita o cota de impozitare de 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati si a fost eliminata cota de impozit de 2% pentru microintreprinderile care au un salariat. Masura vizeaza stimularea crearii de noi locuri de munca si asezarea echitabila a sarcinii fiscale intre microintreprinderi.

Finantele au publicat luni dimineata proiectul Bugetului Romaniei pentru acest an. In varianta publicata, constructia bugetara tine cont de pragul maxim de deficit de 3% stabilit la nivelul Uniunii Europene, tnta de deficit bugetar cash pe anul 2017 este estimata la 2,96 % din PIB, iar deficitul ESA la 2,99 % din PIB. Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfarsitul anului 2016 este de 37,7% din PIB, iar pe termen mediu (2017 - 2019) se va situa sub 40,0% din PIB."Romania are in viitor o mare provocare. Imbunatatirea guvernantei economice la nivelul companiilor de stat, cresterea efectului de multiplicare al investitiilor publice, accelerarea luptei cu evaziunea fiscala si imbunatatirea colectarii precum si cresterea potentialului de absorbtie al fondurilor europene ne pot indreptati la speranta mentinerii Romaniei in topul economiilor UE si astfel cresterea nivelului de trai al membrilor societatii deziderat major al Programului de Guvernare", se arata in Raportul privind situatia macroeconomica ce insoteste proiectia bugetara.Reamintim ca actuala guvernare socialista a promis o serie de masuri care cresc cheltuielile de la Buget si reduc veniturile, economistii anticipand ca dificila sarcina mentinerii ecartului dintre cheltuieli si venituri la mai putin de 3% din Produsul Intern Brut.Printre masurile mentionate si in documentul guvernamental publicat luni, amintim:In 2017, Ministerul Apararii Nationale va avea un buget care reprezinta 2% din PIB.Majorarile salariale de anul acesta se regasesc in cresterea bugetelor Ministerelor Educatiei Nationale, al Muncii si Justitiei Sociale, al Culturii si Identitatii Nationale, dar si in cel al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Casa de Pensii are un buget mai mare cu 8% ca urmare a cresterii punctului de pensie, a pensiei minime si a scutirii de impozit si de la plata contributiilor la sanatate.Bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale a fost suplimentat pentru proiecte pe fonduri europene si pentru capitalizarea Postei Romane cu 170 de milioane de lei.