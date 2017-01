BUGET 2017 Guvernul Grindeanu majoreaza bugetul DNA cu 39%, la peste 165 milioane lei

Potrivit executiei preliminate pe 2016, anul trecut, DNA a avut cheltuieli totale de 119,04 milioane lei, cu 2,8% mai mici decat in 2015. Fata de executia preliminata pe anul trecut, bugetul de cheltuieli al institutiei este programat sa creasca cu aproape 39%, la 165,2 milioane lei, potrivit proiectului de buget de stat elaborat de Executivul PSD-ALDE, scrie Profit.ro.Guvernul Ciolos a aprobat pentru DNA, in 2016, un buget initial de 133,14 milioane lei, redus ulterior la 124,44 milioane lei prin ultima rectificare bugetara operata de tehnocrati, in decembrie anul trecut.Fata de alocarea initiala a Cabinetului Ciolos, proiectul de buget pe 2017 al Guvernului Grindeanu prevede pentru DNA o majorare de cheltuieli de circa 25%, la 165,2 milioane lei, echivalentul a peste 37 milioane euro la cursul estimat mediu euro-leu luat in calcul la elaborarea draftului de buget, de 4,46 lei/euro. Pentru anii urmatori, se prevede o majorare a bugetului DNA la 177,55 milioane lei in 2018, 178,62 milioane lei in 2019 si 189,68 milioane lei in 2020.Pentru 2017, cheltuielile de personal sunt programate sa creasca cu aproape 30%, la 130 milioane lei. Cele cu proiecte cu fonduri UE se majoreaza de 6,8 ori fata de 2016, la peste 6,3 milioane lei, iar pentru cheltuielile de capital se prevede un avans de aproape 82%, la 9,65 milioane lei.Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, declara, in 20 ianuarie, ca la nivelul institutiei a fost intocmita o propunere de buget pentru anul in curs in valoare de 35-40 de milioane de euro. Ea a explicat ca 80% din acest buget propus este grevat de drepturile salariale si de cheltuieli de personal.