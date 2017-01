Proiectul de buget va fi aprobat vineri, cu limita de deficit bugetar de 2,99%

Dragnea a afirmat ca "o parte din ministri nu au fost foarte atenti" si au incercat sa puna alte prioritati, care nu erau in programul de guvernare, la finantare, riscand ca unele prevederi din program sa nu fie finantate.



La inceputul sedintei de Guvern de miercuri, premierul i-a spus ministrului finantelor ca vineri Executivul se va intruni pentru proiectul de buget. "Facem sedinta vineri, domnule ministru", a spus Grindeanu. Dupa aceasta afirmatie, Viorel Stefan i-a cerut premierului sa fie de acord ca sedinta sa aiba loc vineri. "Domnule prim-ministru, v-as ruga sa fiti de acord sa facem vineri, pentru a avea timpul necesar ca toti colegii nostri sa reincarce sistemul, urmare a modificarilor care se impun a fi operate in structura", a spus la randul sau Viorel Stefan.



Guvernul va convoca vineri o sedinta in vederea aprobarii proiectului de buget pe 2017, potrivit declaratiilor facute miercuri de catre premierul Sorin Grindeanu si ministrul finantelor Viorel Stefan. Vineri seara, imediat dupa aprobare, va fi trimis Parlamentului. Potrivit ministrului finantelor, deficitul bugetar a fost estimat la 2,99% din PIB, dupa standardele ESA, fiind respectata limita de 3% din tratatul de la Maastricht. Reamintim ca marti seara au avut loc discutii cu ministrii, pentru a schimba forma initiala a proiectului de buget, pus in dezbatere publica in cursul zilei de luni. Aceasta in conditiile in care presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Sorin Grindeanu s-au aratat numultumiti de prima forma a proiectului de buget.Dupa discutiile de marti seara cu ministrii, in sedinta de miercuri, Guvernul va aproba o noua nota privind limitele de cheltuieli revizuite, propuse pentru ordonatorii principali de credite in vederea elaborării proiectului de buget pentru anul 2017 și a estimărilor pentru perioada 2018-2020. O astfel de nota a fost aprobata si in sedinta din 8 ianuarie 2017, insa aceasta a fost revizuita dupa ce proiectul de buget nu a iesit pe placul lui Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu.De altfel, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a fost criticat dur de presedintele PSD, Liviu Dragnea, si de premierul Sorin Grindeanu, in cursul discutiilor de marti pe tema proiectului de buget pe anul 2017, fiindu-i imputat faptul ca nu a respectat prevederile din programul de guvernare al PSD, potrivit unor surse social-democrate citate de News.ro.