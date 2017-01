Barometrul industrial: care ar putea fi explicatia caderii masive de la sfarsitul lui 2016?

Totusi, care ar putea fi explicatia caderii masive de la sfarsitul lui 2016?

"Semnele de incetinire au aparut in septembrie. S-au accentuat in octombrie si noiembrie, desi industria ramanea in zona de crestere. Dar in luna decembrie, activitatea a cazut puternic. Indicatorul pentru volumul productiei a coborat de la 55 de puncte la 42, iar industria a scazut cu 8 puncte sub pragul de 50 care desparte expansiunea de contractie", se arata in Barometrul Industrial, calculat de Irsop si de SNSPA. Caderea a fost dramatica pentru ca a cuprins 90% din indicatorii masurati de Barometru. Indicatorul pentru comenzi noi a scazut de la 53 in noiembrie la 44 in decembrie. Stocurile s-au redus ceva mai putin, de la 45 la 43, pentru ca erau deja relativ epuizate. Comenzile neexecutate erau la 46 de puncte si au scazut la 41, in conditiile subtierii semnificative a portofoliului de comenzi.Indicatorul pentru numarul de angajati a coborat de la 51 la 45, semn ca firmele au operat disponibilizari, probabil la personalul cu contract temporar. Comenzile pentru export au alunecat de la 58 in noiembrie, la 48 in decembrie si au produs probabil socul cel mai puternic care a antrenat scaderea generala.O prabusire lunara, chiar daca e puternica, nu semnaleaza neaparat un moment de cotitura, in sensul opririi cresterii si a declansarii unui declin persistent. In perioadele de crestere a economiei, contractiile sectorului industrial tind sa fie de scurta durata. Dar daca se prelungesc cateva luni la rand, ele pot afecta economia nationala.Raspunsul cel mai plauzibil este scaderea cererii. Comenzile interne si pentru export influenteaza variatiile activitatii industriale de la o luna la alta. Dar daca examinam variatiile pe parcursul intregului an, vedem o configuratie care s-a conturat in 2015 si s-a repetat aproape identic in 2016: activitatea a crescut in ianuarie-martie, a cazut in aprilie-august, s-a inviorat usor in septembrie si a cazut din nou in octombriedecembrie. Tiparul sugereaza ca industria are un control imperfect asupra comenzilor si este expusa atat la variatii sezoniere repetitive, cat si la variatii extrasezoniere conjuncturale. Mai intervin apoi si variatiile de lungime a ciclurilor contractuale si influentele pe termen scurt si mediu a politicilor economice si fiscale. Implicatiavariatiilor la nivel anual este ca firmele trebuie sa replanifice activitatea de cel putin 3 ori pe an.Comenzile sunt factorul cel mai important care influenteaza increderea managerilor in afacere si in viitor. Probabil ca firmele industriale au semnale de inviorare a comenzilor, eventual contractate la sfarsitul anului trecut, cu inceperea executiei in ianuarie 2017. Asa se explica faptul ca in decembrie indicatorul de optimism, bazat pe media sperantelor cumulate privind comenzile, productia si preturile peste 6 luni, a crescut la 64 de puncte fata de 60 cat avea in noiembrie. Dar poate ca usoara crestere a asteptarilor optimiste vine si de la promisiunile economice ale noului guvern, se mai arata in Barometrul industrial.