Tendinte 2017 in fiscalitatea din Romania(studiu EY)

Ce impact au noile modificari ale codului fiscal asupra business-urilor din Romania?

Recenta eliminare a plafoanelor la contributiile sociale reprezinta un obstacol in plus, in contextul in care Romania a devenit a treia piata din lume ca dificultate in recrutare, dupa Japonia si Taiwan. Autoritatile au dezvoltat o atentie sporita in cadrul controalelor fiscale. Trei din cinci multinationalele care opereaza in Romania se asteapta sa treaca printr-un control de preturi de transfer in urmatorii 2 ani. Acestea sunt principalele 3 tendinte in fiscalitatea locala, potrivit concluziilor celei de a XI-a editii a Conferintei anuale de fiscalitate EY."La nivel macroeconomic, anul 2017 precum si anii care vor urma vor fi definiti de o serie de masuri in domeniul fiscal legate de nevoile bugetului de stat, initiativa BEPS, directivele Europene si acordurile privind schimburile de informatii fiscale intre statele lumii. Dar, nu trebuie sa uitam nici dimensiunea fiscala pur romaneasca, incluzand modificarile recente de legislatie, ca de exemplu eliminarea plafoanelor la contributiile sociale", a declarat astazi Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica a EY Romania.Eliminarea plafoanelor la CAS (contributia la pensie) si CASS (contributia la sanatate) pentru angajatii cu un salariu brut de peste 5 salarii medii pe economie a condus la cresterea costurilor cu forta de munca. Avand in vedere ca Romania a devenit - conform unor studii recente - a 3-a piata din lume ca dificultate in recrutare (dupa Japonia si Taiwan), mediul de business romanesc este expus unei situatii de costuri crescute, combinata cu o disponibilitate redusa a fortei de munca pe piata autohtona.Din pacate, legislatia fiscala actuala nu ofera angajatorilor/ angajatilor afectati solutii care sa compenseze aceasta crestere de costuri. Poate doar sa ia in considerare orice posibila masura de optimizare fiscala prevazuta de reglementarile legale in vigoare (de exemplu, acordarea de actiuni sub forma de "Stock Option Plan" care beneficiaza de un tratament fiscal mai favorabil)."Din punctul meu de vedere insa, in acest context, angajatorii trebuie sa se concentreze mai degraba pe masuri care cresc gradul de favorabilitate a locului de munca pentru angajatii lor, ca de exemplu flexibilitatea programului de lucru si programele de dezvoltare a carierei", spune Claudia Sofianu, partener, liderul Diviziei de impozit pe venit si contributii sociale a EY Romania.Exista in momentul de fata facilitati fiscale care pot fi aplicate de contribuabili pentru o optimizare a calculului de impozit pe profit, printre care amortizarea accelerata si facilitatile prin scutiri de impozit si deduceri suplimentare de cheltuieli pentru sectorul de cercetare-dezvoltare. "Dar exista -de asemenea - si regimuri alternative de taxare ce merita avute in vedere (impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul HORECA)", subliniaza Andra Casu, director, Divizia de impozite directe a EY Romania.Deoarece autoritatile fiscale au dezvoltat o atentie sporita in cadrul controalelor fiscale (in special pentru zona preturilor de transfer si a substantei tranzactiilor), numarul controverselor va creste simtitor in urmatoarea perioada.Un studiu EY arata ca 64% dintre multinationalele care opereaza in Romania se asteapta sa treaca printr-un control de preturi de transfer in urmatorii doi ani. Avand in vedere ca, in 2017, marii contribuabili au obligativitatea de a avea pregatit dosarul preturilor de transfer pentru 2016 pana la depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit, ramane de vazut cati dintre acestia vor fi supusi verificarilor in domeniul preturilor de transfer din partea ANAF in 2017. "Ne asteptam la o intensificare a controalelor in acest domeniu si nu doar pentru marii contribuabili", adauga Adrian Rus, partener, liderul Diviziei de preturi de transfer a EY.O alta schimbare semnificativa se refera la reducerea termenelor de prezentare a dosarelor de preturi de transfer, in contextul in care intocmirea unui asemenea dosar a devenit un exercitiu mai complex, tinand cont de modificarile efectuate pentru alinierea cu Planul de Actiune OCDE privind Erodarea Bazei Impozabile si Transferul Profiturilor.Cea mai importanta modificare a Codului de procedura fiscala, care a intrat in vigoare in decembrie 2016, priveste ordinea stingerii creantelor fiscale si are o consecinta nefasta. "Se incalca principiul < >; astfel, contribuabilul pierde posibilitatea de a suspenda executarea silita prin depunerea unei scrisori de garantie si este nevoit sa astepte peste 3 ani solutionarea definitiva a contestatiei sale fiscale pentru a-si putea solicita si banii inapoi," declara Emanuel Bancila, partener EY Law, liderul Diviziei de litigii si dispute fiscale.