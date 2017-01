ANAF propune schimbarea procedurii de publicare a romanilor aflati pe "lista rusinii"

Agentia Nationala de Administrare Fiscala va schimba procedura de publicare a listelor cu restantierii la buget, marind plafoanele peste care numele firmelor si cele ale persoanelor fizice vor aparea in "lista rusinii". Noile plafoane vor fi 500.000 lei, pentru marii contribuabili;250.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii; 100.000 lei, pentru celelalte categorii de debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante si din desfasurarea de activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si 15.000 lei, pentru debitorii persoane fizice, altele decat cele de la lit. c).Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) mai modificase anterior regulile de publicare a listelor datornicilor la buget, atunci cand a decis sa elimine de la publicare numele romanilor ale caror datorii la stat sunt mai mici sau egale cu sumele pe care trebuie sa le primeasca de la stat. Gestul a fost considerat de bun simt de catre contribuabili, cei mai vocali solicitand ca ANAF sa publice si listele firmelor carora Statul le datoreaza bani.Mai mult, dua publicarea primelor liste cu datornici, o parte dintre contribuabili au actionat Fiscul in judecata, sustinand ca erau la zi cu plata taxelor sau se aflau in diferite faze ale litigiilor, ne-eexistand o sentinta definitiva care sa confirme datoriile catre Stat.