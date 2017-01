Laura Chiriac, fostul candidat ALDE la Primaria sectorului 1 al Capitalei, este consilier pe probleme de media al presedintelui ANAF

Fostul jurnalist si candidat la Primaria sectorului 1 al Capitalei din partea ALDE, Laura Chiriac, face acum parte din stafful sefului ANAF, functia ei fiind de consilier pe probleme de presa. Chiriac a fost instalata in aceasta functie de circa o saptamana fiind in perioada in care incearca sa se familiarizeze cu mecanismele si procedurile institutiei.Jurnalista Laura Chiriac s-a inscris in iulie 2015 in ALDE, potrivit unui comunicat de presa transmis de formatiune, unde s-a ocupat de politicile sociale ale partidului, precum si de relatiile internationale ALDE. Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) este formatiunea care a luat nastere in iunie 2015 prin fuziunea dintre partidului lui Calin Popescu Tariceanu (PLR) si Partidul Conservator.Dupa rezultatul obtinut in sectorul 1 ( catalogat ca "mult sub aspiratiile" sale), Chiriac s-a retras din toate functiile detinute in partid mentionand ca, in cazul in care nu ar fi facut acest lucru, i-ar fi fost retras sprijinul politic.