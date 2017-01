Buget 2017 Guvernul mareste bugetul Apararii la 2% din PIB, dar taie bugetul SRI cu 9,4%. Bani mai putini pentru Presedintie si Parlament

Vezi pe site-ul Ministerului de Finante proiectul Legii bugetului de stat pe 2017, atat documentul integral cat si defalcat pe bugetele ordonatorilor principali de credite

Astfel, noul proiect de buget - ce prevede un deficit bugetar de 2,99% din produsul intern brut (PIB) - aloca pentru Administratia Prezidentiala 41 milioane lei - fata de 46,3 milioane lei in prima varianta, de luni, -, cu 15% mai putin fata de 2016.Principalele scaderi sunt la cheltuielile de capital (investitii), unde fondurile se reduc cu 70%, fata de o scadere de 40% in prima varianta.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis va avea la dispozitie cu 6,7% mai putini bani pentru deplasari, iar fondurile pentru protocol scad cu 19%, la 1,2 milioane lei.La camerele parlamentare, bugetele ramian cele din prima varainta.Odata cu scaderea numarului de parlamentari s-au redus semnificativ si bugetele celor doua camere parlamentare. Astfel, bugetul Senatului se reduce in 2017 cu 16,8%, la 122,2 milioane lei, in timp ce Camera Deputatilor are un buget de 266,5 milioane lei, cu 13% mai mic fata de 2016.Totusi, noul presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, primeste un fond la dispozitia sa de 205.000 lei, mai mare cu 17,8% fata de cel din 2016, prevede proiectul de buget elaborat de Guvern.De asemenea, Calin Popescu-Tariceanu va avea un fond de 200.000 lei la dispozitia sa, cu 2% peste nivelul din 2016.Dintre ministere, cea mai mare crestere, fata de prima varianta, este la Ministerul Apararii Nationale, care va avea un buget de 16,32 miliarde lei, fata de 11,02 miliarde lei in varianta de luni.Noul buget este in crestere cu 52% fata de nivelul din 2016 si reprezinta exact 2% din PIB, acoperind angajamentul de a aloca cel putin 2% din PIB pentru Aparare.La serviciile speciale, singura institutie cu bugetul mentinut era, in prima varianta de buget, Serviciul Roman de Informatii, care primea 1,9 miliarde lei in 2017, cu 0,9% mai mult fata de 2016.In noua varianta, bugetul SRI scade la 1,7 miliarde lei, in scadere cu 9,4% fata de nivelul din 2016.Serviciul de Informatii Externe are un buget de 247,06 milioane lei, la fel ca in prima varianta de buget, in scadere cu 10,6%, pe fondul reducerii la jumatate a cheltuielilor de capital.De asemenea, Serviciul de Protectie si Paza primeste 156,5 milioane lei (-9,2%), iar Serviciul de Telecomunicatii Speciale - 270,1 milioane lei (-8,1%), niveluri identice cu cele din prima varianta a bugetului, arata News.ro

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexe

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017



Raport privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020