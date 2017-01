Cat costa minutul de intarziere al trenurilor romanesti? Dar opririle ne-programate, in asteptarea altor garnituri?

Cine suporta aceste costuri?

Pe langa legea gravitatiei, in Romania mai opereaza o lege implacabila: iarna, trenurile intarzie. Unele cu orele. Altele sunt chiar anulate, daca ninsorile sunt prea abundente. Toate aceste intarzieri costa, insa despre costul unui minut de intarziere al unui tren s-a scris prea putin la noi. HotNews.ro s-a adresat CFR Calatori, si aflat cat costa minutul de intarziere si care este costul opririlor ne-programate ale garniturilor de tren.De cate ori merg cu trenul la Satu Mare, ajung cu intarziere fata de ora programata. In cel mai fericit caz 15-20 de minute, dar au fost cazuri in care am ajuns si cu doua ore mai tarziu. Un amic de-al meu a intarziat 6 ore, ca era iarna si se mergea incet. Dar sunt obisnuit si nu ma mai mir.ca in Spania, compromisul de punctualitate la trenurile de mare viteza este extrem de strict. De exemplu, pe ruta Madrid-Sevilla, unde sunt parcursi mai mult de 500 de kilometri, orice intarziere de peste 5 minute duce la returnarea a 100% din contravaloarea biletelor. Pe restul rutelor de mare viteza, 15 minute intarziere inseamna returnarea a 50% din contravaloarea biletelor, iar o intarziere de 30 de minute duce la returnarea a 100% din contravaloarea unui bilet."Conform reglementarilor comerciale interne, costul unui minut de intarziere (stationare) este de(in medie, variaza in functie de tipul de tren si de tractiune).Costul unei opriri neitinerarice este in medie(variaza in functie de tipul de tractiune).In ceea ce priveste prelucrarea cifrelor legate de intarzieri, rezultatele conduc la valori enorme care nepuse in context sunt neconcludente si nereprezentative pentru activitatea specifica a CFR Calatori.", au transmis vineri reprezentantii CFR Calatori. Sublinierile ne apartin., din cate stim.Datele oferite vineri nu difera in linii mari fata de cele din 2012 (vezi foto de mai jos)Prin urmare, trenurile avand tractiune diesel au costuri mai mari decat cele electrice, fie ca e vorba de minutul de intarziere fie de opririle neprevazute.Dam cuvantul oficialilor CFR Calatori. "In conditiile in care se constata ca intarzierile sunt generate de activitatea salariatilor de exploatare se intocmesc dosare de cercetare confom Codului Muncii si, in functie de rezultatele cercetarilor, se pot imputa sau nu aceste minute", spun acestia.In 2010, trenurile de calatori au intarziat 46.659 de ore, adica 1.944 de zile, ceea ce inseamna 5,3 ani.n 2012, trenurile de la CFR Calatori au intarziat 2 milioane 600 de mii de minute. Asta se poate traduce in peste 43 de mii de ore sau 1807 zile. Aproape cinci ani. Reprezentatii CFR Calatori prefera insa sa explice situatia mai simplu: fiecare tren care a circulat anul trecut a inregistrat, in medie, aproape cinci minute intarziere. Unele garnituri au depasit insa si 120 de minute.Potrivit raportului anual al companiei nipone de cai ferate , intarzierea medie a unui tren in Japonia a fost in 2016 de 0.2 minute/tren, incluzandu-se si intarzierile provocate de dezastrele naturale.Elvetienii sunt scandalizati daca trenurile lor au intarzieri mai mari de 3 minute, in Suedia e acceptata ca intarziere rezonabila una intre 2-15 minute (in functie de conditiile meteo) dar nu mai mult, in vreme ce in punctuala Germanie, intarzierile incep sa creasca. Sursa.