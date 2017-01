Dubla lovitura pentru Ankara de la Fitch si S&P. Turcia are acum stampila „junk” de la toate agentiile de rating

Reducerea de rating, desi asteptata de aproape toti investitorii, a venit la cateva ore dupa ce agentia rivala Standard & Poor’s a surprins piata reducandu-si perspectiva pentru Turcia de la „stabila” la „negativa..Ambele agentii au semnalat temeri privind insecuritatea politica de dupa lovitura de stat esuata de anul trecut, dar si in privinta presiunii puse pe banca centrala.Peste 100.000 de persoane au fost concediate sau suspendate din functii de la puciul esuat de pe 15 iulie. Mai multe mii au fost arestati.„Evolutiile politice si de securitate au subminat activitatile economice si independenta institutiilor”, afirma Fitch in comunicatul sau de presa. Agentia a redus ratingul sau pentru Turcia de la BBB- (cel mai mic rating din categoria „investment”) la BB+ (cel mai mare din categoria „speculativ”).Anul trecut, S&P a redus ratingul Turciei pana in zona „junk”. Moody’s a procedat ulterior in acelasi mod, invocand ingrijorarile privind domnia legii dupa lovitura de stat esuata si incetinirea economiei. Dupa aceste decizii, Fitch ramasese singura agentie majora de profil care mai tinea pe Ankara eticheta „investment”.Fondurile de investitii conservatoare solicita de obicei tarilor sa aiba cel putin doua ratinguri din categoria „investment” pentru a investi acolo.Standard & Poor’s a redus perspectiva pentru Turcia de la „stabila” la „negativa” motivand restrangerile tot mai mari ale capacitatii decidentilor de a tine sub control inflatia si a stavili caderea lirei turcesti.„Un exemplu al cazurilor in care dai in cineva care este deja pe jos, S&P a schimbat perspectiva BB la „negativa”. Ratingul era deja scazut, asa ca a fost ceva neasteptat”, a scris pe Twitter economistul Timothy Ash.Ankara depinde de fluxurile de investitii pentru a-si finanta actualul deficit de cont curent – unul dintre cele mai mari dintre tarile G20 – si datoria externa. Retrogradarile de rating o duc probabil in situatia de a se imprumuta mai scump de pe pietele internationale.Lira sterlina a scazut cu circa opt procente numai anul acesta, una dintre cele mai proaste evolutii ale unei monede de pe o piata emergenta.(Sursa grafic: Bloomberg.com Economistii au avertizat ca este nevoie de o crestere substantiala a dobanzilor de catre banca centrala pentru a opri caderea lirei turcesti si a tine sub control inflatia, despre care se estimeaza ca va creste cu doua cifre in primul trimestru.Banca centrala a ridicat dobanzile saptamana aceasta, nu nu indeajuns pentru a opri deprecierea in continuare a lirei. Presedintele Recep Tayyip Erdogan, care vrea credite ieftine pentru a impulsiona economia, s-a descris drept un „inamic” al dobanzilor mari, ducand la ingrijorari privind independenta bancii centrale.Standard & Poor’s vorbeste si ea despre temeri in privinta deciziilor politice locale de dupa lovitura de stat esuata si a presiunii lui Erdogan pentru o presedintie cu atributii executive, despre care agentia spune ca va limita supravegherea parlamentara si judiciara asupra deciziilor guvernului.„Ne revizuim perspectiva la 'negativ' pentru a reflecta ceea ce consideram a fi constrangerile in crestere asupra capacitatii decidentilor din domeniul politicii monedare de a stapani presiunile inflationiste si asupra monedei”, afirma S&P in comunicatul de presa.