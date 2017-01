Ministerul de Interne: De la 1 februarie vor fi eliminate 22 de taxe nefiscale. Care sunt acestea

Taxa examinare obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E - sase lei;

Taxa examinare obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb si TV - 28 de lei;

Taxa examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E - 84 de lei;

Taxa inmatriculare permanent sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv - 60 de lei;

Taxa inmatriculare permanent sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - 145 de lei;

Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar - noua lei;

Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor - 414 de lei;

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare ¬ cinci lei.

Pasaportul simplu electronic (cu valabilitate cinci ani, eliberat persoanelor peste 12 ani) - 258 de lei;

Pasaportul simplu electronic (cu valabilitate trei ani, eliberat persoanelor sub 12 ani) - 234 de lei;

Pasaportul simplu temporar (cu valabilitate un an): - 96 de lei.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetateniei si a domiciliului; eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui; eliberarea si preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani; inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei; eliberarea cartii de identitate provizorii - cinci lei;

Taxa pentru schimbarea numelui - 15 lei;

Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetateniei si a domiciliului - 22 lei,

Taxa pentru identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei - 35 lei.

Cele 22 de taxe nefiscale, care vor fi eliminate de la 1 februarie, erau percepute pentru diferite servicii prestate de catre structurile Ministerului Afacerilor Interne, scrie Mediafax. Printre acestea se numara taxa de cazier judiciar si taxa de examinare pentru obtinerea permisului de conducere. Astfel, se va elimina taxa de 10 de lei pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, documentul urmand a fi eliberat gratuit solicitantilor. Prevederea este valabila atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice.Totodata, vor fi eliminate opt taxe, prevazute de Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, care erau necesare eliberarii unor documente la ghiseele Directia Regim Permise si Inmatricularea Vehiculelor, astfel:Pe langa acestea, vor fi eliminate si alte trei taxe: pentru aplicarea, de catre institutiile prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la solicitarea persoanelor fizice (22 lei) sau juridice (44 lei), precum si inregistrarea cererilor pentru aplicarea apostilei ( trei lei).In ceea ce priveste serviciile prestate pentru eliberarea documentelor de calatorie, mentionam ca de la 1 februarie a.c., din costul pasaportului vor fi eliminate taxa pentru serviciul public prestat, respectiv 22 de lei, si tariful suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar, 100 de lei.Astfel ca, potrivit noilor reglementari, noile taxe pe care le vor achita cetatenii pentru eliberarea pasapoartelor, in cazul cererilor depuse in tara, vor fi urmatoarele:De asemenea, se elimina taxa de 22 lei pentru furnizarea datelor din Registrul National de Evidenta a Pasapoartelor Simple si pentru eliberarea adeverintelor referitoare la: exercitarea dreptului la libera circulatie in strainatate; istoric de pasapoarte; perioada in care solicitantul a avut statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate.Totodata, alte sase taxe extrajudiciare de timbru si doua taxe consulare pentru servicii prestate in domeniul evidentei persoanelor si al starii civile vor fi eliminate incepand cu data de 1 februarie a.c.Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 si va intra in vigoare de la 1 februarie.