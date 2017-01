Autoritatile au eliberat in 2016 mai putine autorizatii pentru constructia de locuinte. Fondul locativ cuprinde circa 9 milioane de locuinte, dar problemele lui afecteaza doi din cinci romani

8 din 10 romani sunt proprietari si numai doi sunt chiriasi. In Vest, raportul e cam invers. Dar asta tine de mentalitatea culturala si de experientele private ale fiecaruia. Acolo, mobilitatea populatiei e mult mai ridicata, fara discutie.

La oras, 9 din 10 familii au locuinte dotate cu bai/dusuri si grupuri sanitare situate in interior. La tara insa, e dezastru. Din cinci case, trei au WC la curte, iar celelalte doua au igrasie sau probleme cu peretii.

Cand vine vorba sa se planga de locuinte, romanii se plang cel mai tare de zgomotul mare produs de traficul rutier, feroviar sau aerian (19,2% din totalul familiilor); poluarea aerului (16,0%); riscul unor incidente de tipul furturilor si agresiunilor (14,4%) si respectiv zgomotul produs de vecini (8,2%). Circa 3% din familii spun ca zona in care stau e promiscua, adica e dominata de prostitutie, cladiri parasite samd). Cele mai numeroase situatii de acest gen se constata in zona urbana.



O gospodarie din sase se confrunta cu cel putin o problema serioasa privind locuinta. Cele mai frecvente sunt cele care afecteaza calitatea locuirii - deteriorarea peretilor, podelelor, tocurilor de ferestre (60,2% din totalul familiilor care reclama existenta unor probleme ale locuintei) si igrasia din pereti, podele sau fundatia casei (50,3%). In zona rurala, ponderile familiilor cu probleme ale locuintei sunt mai mari decat in orase, mai ales cele legate de deteriorarea peretilor, podelelor sau ferestrelor si de igrasie. Aceste situatii sunt de inteles intr-o anumita masura, tinand seama de caracteristicile caselor de la tara: jumatate din case sunt construite inainte de anul 1971. Ponderea locuintelor noi, construite dupa anul 2000, este de doar 15,2% pe total, fiind mai mare in zonele urbane (19,3%) fata de cele rurale (10,0%).

Autoritatile au eliberat anul trecut 38.653 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in usoara scadere (cu 1,2%) fata de anul 2015, au transmis luni oficialii Statisticii. In 2015, romanii au terminat aproape 37.000 de locuinte, ceea ce duce fondul locativla circa 9 milioane de locuinte. Vestea proasta e ca una din 3 are toaleta afara iar una din 8 are peretii vraiste.In total, in Romania fondul de locuinte cuprinde circa 9 milioane de locuinte, dar problemele de locuit afecteaza doua din cinci persoane (39%, la nivelul sfarsitului lui 2015). Deficientele resimtite cel mai acut sunt lipsa in interiorul locuintei a toaletei sau a baii/dusului: 32,8%, respectiv 30,8%. De asemenea, un roman din 8 traieste in locuinte cu pereti sau podele deteriorate.Daca ne uitam la alte tari europene, situatiile cele mai favorabile, in care proportia celor cu deficiente este redusa, le gasim in Slovacia (8,6%), Finlanda (8,8%), Cehia (11,5%) si Suedia (12,5 %). Statele cu cele mai ridicate ponderi ale persoanelor deprivate sub aspectul conditiilor de locuit sunt Romania (40,8%), Portugalia (38,1%), Letonia (37,8 %), Slovenia (31,9%) si Ungaria (30,8%).Romania prezinta o situatie care contravine tendintei generale europene, in sensul ca ponderile persoanelor cu 2 sau 3 probleme ale locuintei (22,3% respectiv 8,4%) sunt mai mari decat ponderea celor cu numai o singura problema (8,0%). A vem circa 20 de milioane de locuitori structurati in 8.88 milioane de locuinte ocupate de 7.1 milioane de gospodarii. Asta inseamna un excedent de 1,7 milioane de locuinte. Date valabile la 1 ianuarie 2016, potrivit INS.Din totalul locuintelor, circa 150.000 sunt permanent neocupate, spune Statistica. Si aici trendul este crescator, in urma cu doi ani existau circa 100.000 de locuinte permanent libere.Asta poate insemna si faptul ca cei cu bani, care au deja o locuinta, isi mai construiesc una poate pentru copii sau poate pentru ca in viitor vor dori sa inchirieze vechiul apartament/casa si a realiza astfel un venit suplimentar.Avem circa 20 de milioane de locuitori structurati in 7.1 milioane de gospodarii care ocupa 8.88 milioane locuinte. Asta inseamna un excedent de 1,7 milioane de locuinte. Date valabile la 1 ianuarie 2016, potrivit INS. Anul trecut s-au construit peste 41.500 de locuinte. De fapt, s-au construit mai multe, dar “iesirile” (demolarile si schimbarea destinatiei altor locuinte) au facut ca pe sold sa avem cu 41.500 de locuinte noi. In jur de 150.000 de locuinte sunt permanent neocupate. Si aici trendul este crescator, in urma cu doi ani existau circa 100.000 de locuinte permanent libere.Asta poate insemna si faptul ca cei cu bani, care au deja o locuinta, isi mai construiesc una poate pentru copii sau poate pentru ca in viitor vor dori sa inchirieze vechiul apartament/casa si a realiza astfel un venit suplimentar.