Doar Guvernul vede crestere economica de 5.2% in acest an. Unicredit mizeaza pe 3.4%, ING pe 4.1%, iar celelalte banci in intervalul 3.5-4%

documente UniCredit Weekly (30 Ian 2017) PDF, 550KB

Unicredit mizeaza pe o crestere a economiei in acest an de numai 3.4%, fata de prognoza de 5.2% a Guvernului, potrivit unui raport al bancii publicat luni. Banca italiana nu este singura care invalideaza asteptarile mult prea optimiste ale guvernantilor pe linia cresterii PIB-ului. ING nu pariaza pe o crestere mai mare de 4.1%, in vreme ce alte banci merg cu prognoza de crestere in intervalul 3.5-4%."Dezbaterile in jurul intentiei guvernului de a trece cele doua proiecte de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea au continuat saptamana trecuta. Populatia si-a continuat si ea protestele, culminaand cu cel de duminica, atunci cand peste 100.000 de romani (din care jumatate au fost cei din Capitala) au cerut retragerea proiectelor de pe agenda guvernului. De asemenea, premierul roman Grindeanu a finalizat bugetul 2017, care va fi aprobat marti, dupa ce va fi analizat in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii", mai arata raportul Unicredit.In avizul preliminar publicat la sfarsitul saptamanii trecute , Consiliul fiscal a atras atentia asupra faptului ca scenariul macroeconomic utilizat este foarte optimist si incompatibil cu o executie bugetara prudenta. "Consiliul fiscal are rezerve vizavi de evolutia proiectata a veniturilor din proiectul de buget, analiza preliminara indicand o potentiala supraevaluare a acesteia", se arata in Opinia preliminara a Consiliului Fiscal pe marginea proiectului de buget. Documentul mai precizeaza ca documentele au fost transmise in dimineata zilei de 27 ianuarie, ne-existand timp pentru o analiza amanuntita. Echipa coordonata de Ionut Dumitru va elabora o opinie completa in cursul acestei saptamani.Potrivit estimarilor Unicredit, guvernul va lupta pentru mentinerea deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB in 2017 si 2018, ceea ce ar putea insemna ca investitiile in infrastructura planificate, dar si cofinantarea pentru fondurile UE ar putea fi taiate in acest an pentru a se incadra in tinta asumata.Una peste alta, Bugetul propus de socialisti in forma actuala, este criticat din toate partile pentru lipsa de realism si de prudenta. Ori, cand mai multi oameni iti spun ca cifrele pe care mizezi nu sunt ok, n-ar strica sa reiei calculele, pentru a nu fi apoi obligat sa scoti din joben noi taxe sau sa anulezi tocmai masurile populiste care ti-ai asigurat victoria in alegeri.In Raportul privind stabilitatea din decembrie 2016, BNR atragea atentia asupra riscurilor care planeaza asupra economiei. "Riscul deteriorarii rapide a increderii investitorilor in economiile emergente se mentine la un nivel ridicat, in usoara crestere . Incertitudinile privind cresterea economica la nivel global si starea sistemului financiar international, precum si accentuarea tensiunilor geopolitice conduc la reticenta investitorilor si refugiul acestora in plasamente cat mai putin riscante. Totodata, intrarile de capital sunt vitale pentru a stimula adecvat trecerea de la o crestere economica bazata pe stimularea cererii agregate la una bazata pe crestereade durata a ofertei agregate, prin imbunatatirea semnificativa a performantei factorilor de productie. Acest risc se poate reflecta in iesirile rapide de capital strain din economiile emergente si in cresterea costului finantarii acestora", se arata in raportul BNR.Vezi mai jos raportul UniCredit.