Procedurile privind inregistrarea in scopuri de TVA, anularea codului de TVA, dar si criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pot fi consultate pe site-ul ANAF

Procedurile privind inregistrarea in scopuri de TVA si anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, dar si criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pot fi consultate pe site-ul ANAF, incepand de astazi, 30 ianuarie , au anuntat oficialii ANAF. Vezimotivele abrogarii si aiciUnul dintre obiectivele asumate de Guvern a fost reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor, astfel ca Fiscul a eliminat formularul (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA".Decizia a rezultat ca urmare a analizei procedurii de inregistrare in scopuri de TVA, prin care s-a constatat faptul ca o serie dintre informatiile solicitate erau furnizate de contribuabili prin intermediul altor formulare, precum si faptul ca in cadrul procedurii de evaluare, ANAF poate utiliza informatiile existente in bazele de date proprii sau care pot fi obtinute de la alte institutii prin intermediul schimbului de informatii.Astfel, prin O.P.A.N.A.F. nr. 210/2017, ale carui prevederi vor intra in vigoare incepand cu data de 01 februarie 2017, a fost abrogat O.P.A.N.A.F. nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) "Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA".In aceste conditii, procedura actuala privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, precum si procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera de aplicare a TVA, aprobata prin O.P.A.N.A.F. nr. 2393/2016, presupune, pe de o parte, modificarea procedurii de evaluare, si pe de alta parte actualizarea aplicatiilor informatice si a modalitatii in care sunt utilizate informatiile detinute sau obtinute de ANAF, prin schimbul de informatii cu alte entitati.