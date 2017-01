Stirea ca formularul 088 a fost retras a fost mai mult la misto. In realitate, nu s-a schimbat mai nimic

Noua putere a comunicat excelent. A sarit la beregata celebrului Formular 088, anuntand ca trebuie retras pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri, care acuza lipsa de transparenta si birocratia excesiva in obtinerea codului de TVA. Reamintim ca formularul cu pricina era in topul nemultumirilor oamenilor de afaceri, asa incat eliminarea lui devenise o chestiune de principiu pentru noii sefi ai Finantelor. Zis si facut. Pe la jumatatea lunii ianuarie, a fost publicata in Monitorul Oficial anularea lui 088. Numai ca, la o citire atenta a noilor conditii necesare pentru a obtine codul de TVA, constatam ca nu s-a schimbat mai nimic. Totul a fost un reusit joc de glezne.Noile proceduri privind inregistrarea in scopuri de TVA si anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, precum si criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pot fi consultate pe site-ul ANAF, incepand de luni, 30 ianuarie , au anuntat oficialii ANAF.( Vezimotivele abrogarii si aici.).In realitate, totul ramane la mana ANAF-ului, exact cum era si inainte de abrogarea formularului aspru contestat."Noul proiect de Ordin ANAF privind criteriile de inregistrare in scop de TVA este un Copy-Paste la virgula la vechiul ordin din care s-a eliminat doar sintagma¬¬formular 088¬ ", spune Cornel Grama, consultant fiscal din Cluj Napoca.Potrivit lui Grama, noul ordin este exact vechiul ordin 2393 doar ca au scos sintagma "formular 088". "Restul e cuvant cu cuvant textul acestuia. La virgula ! Aceeasi netransparenta la criteriile de evaluare in functie de care esti incadrat la risc scazut , mediu sau ridicat. Ca exemplu de subiectivism: exact ca in textul vechi e cazul cand ai risc mediu ( nu se stie de ce ca nu e prevazut niciunde in procedura ca pana acum ) si trebuie sa te duci la ANAF in baza invitatiei sa duci iara documente solicitate ( nu se zice care, probabil cele pe care le vor muschii lor)", mai adauga Cornel Grama.Documentul ANAF mai precizeaza ca "In situatiile in care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintala locul si data stabilite prin invitatiedar nu furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate sau se prezintala locul si data stabilite prin invitatie,furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate dar nu justifica intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare procedeaza dupa cum urmeaza: a) respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA, intocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul in care persoana impozabila se afla la prima cerere de inregistrare in scopuri de TVA."Deci, explica consultantul fiscal clujean, te prezinti la ANAF , furnizezi date cerute corect si complet dar ei considera ca NU AI INTENTIA SI NU AI CAPACITATEA SA DESFASORI ACTIVITATI ECONOMICE !!! Exact ca pana acuml!! La mana functionarilor din ANAF sa te evalueze ei ce afaceri poti face sau cat de handicapat esti fata de ei, care nu au condus probabil niciodata vreo firma sau vreun business."Asta fara sa mai reamintim celor din ANAF ( pentru a cata oara oare ? ) ca se incalca atat Codul Fiscal art 11 alin (11) cat si Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie - care in Cauza C527-11 - Valsts ienemumu dienests impotriva Ablessio SIA ", mai adauga Grama."In consecinta, Directiva 2006/112 si in special articolele 213 si 214 din aceasta se opun refuzului din partea administratiei fiscale a unui stat membru de a atribui un numar de identificare in scopuri de TVA unui solicitant pentru simplul motiv ca acesta nu este in masura sa demonstreze ca dispune de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru a exercita activitatea economica declarata la momentul formularii cererii sale de inscriere in registrul persoanelor impozabile.In ceea ce priveste imprejurarile din cauza principala, trebuie constatat ca faptul ca o persoana impozabila nu dispune de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru a exercita activitatea economica declarata NU ESTE SUFICIENT , in sine, pentru a demonstra ca este probabil ca aceasta din urma sa isi propuna sa savarseasca o evaziune fiscala", mai explica Cornel GramaSi inca ceva, mai adauga consultantul: sa demonstram ca sunt tratati contribuabilii din start ca potentiali evazionisti . In urma analizei din procedura stabilita in proiectul de ordin se stabilesc 3 categorii de risc : scazut...mediu ....si ridicat . Intreb si eu ca orice om de buna credinta : Dar o firma fara risc ...o firma ok pentru ANAF nu exista in Romania? Nici macar una? De ce toate firmele trebuie sa fie catalogate din start cu risc ?", se intreaba Grama."Din 01.02.2017 ii spunem "La revedere lui 088" - insa monitorizarea continua. In urma discutiilor de joi de la sediu ANAF dupa ce institutia a analizat punctele de vedere a celor implicati si s-a facut si un rezumat. Pentru societatile ce depasesc plafonul de 220,000 lei inregistarea se va face imediat , in baza formularului 010. Nu se solicita documente suplimentare, insa se va face o analiza suplimentara cu datele deja detinute de ANAF si decizia se ia in functie de riscul fiscal. Pentru risc mic se acorda inregistrarea imediat. Pentru risc fiscal mediu si risc fiscal ridicat se va notifica contribuabilul si acesta isi va expune punctul de vedere", scrie si consultantul fiscal Adrian Benta pe pagina sa de facebook.Desigur, mai spune Benta, acest formular nu a fost adoptat prin initiativa unei simple persoane, conditionarile pentru inregistrarea in scopuri de TVA sunt impuse de art. 316 alin. (9) din Codul fiscal. "Prin urmare fie trebuie modificat si Codul fiscal daca se doreste eliminarea in totalitate a acestor conditionari, fie vor fi alte criterii analizate de autoritati la inregistrarea in scopuri de TV", conchide consultantul.

Introdus in ianuarie 2016 si contestat puternic de consultantii fiscali, formularul 088 a fost eliminat dupa doua incercari de simplificare. "Este suspecta graba cu care se incearca eliminarea lui 088, cata vreme o buna parte din reducerea evaziunii prin intermediul firmelor fantoma se datoreaza acestui formular. Au existat si cateva bajbaieli, am fost acuzati de lipsa de transparenta, am mai facut si noi compromisuri pentru a fi acceptat si de mediul de afaceri, insa eliminarea lui nu e cea mai buna solutie", au spus de asemenea pentru HotNews oameni din ANAF.

Introdus pentru limitarea accesului pe piata a firmelor care urmaresc fraudarea TVA, formularul a fost sprijinit puternic de Gelu Diaconu, seful ANAF de la acel moment. "Cateva firme de avocatura din Bucuresti, care, prevalandu-se de prevederea legii speciale a profesiei de avocat, la propriul sediu au infiintate si functioneaza cateva mii de firme care, de regula, sunt activate si introduse in lanturi de tranzactionare tip fantoma. Pe o mare parte din aceste firme, prin controalele operative, le distrugem in activitatea curenta, dar este absolut necesar sa nu mai permitem patrunderea in lanturile de tranzactionare prin atribuirea codului de inregistrare in scop de TVA si a altor astfel de firme... Sunt foarte multe firme care apartin fie persoanelor cu handicap, fie celor care nu au capacitatea de a derula o activitate economica, dar in spatele carora stau grupari organizate, grupari de infractori in stare pura si care au speculat slabiciunea organului fiscal tocmai in atribuirea acestui cod de inregistrare de TVA", declara Diaconu in ianuarie 2016 intr-un interviu pentru Europa FM.



Formularul 088 a avut, alaturi de alte instrumente, un impact puternic asupra evaziunii fiscale, potrivit inspectorilor ANAF. El a pus ordine intr-o piata in care proliferasera firmele - fantoma, infiintate tocmai pentru frauda cu TVA.



Ulterior, Formularul a fost modificat in sensul solicitat de mediul de afaceri, insa nemultumirile la adresa lui au continuat.



Intr-un interviu acordat HotNews.ro, seful ANAF, Dragos Doros marturisea ca dupa ce proiectul a fost pus in in dezbatere publica, "am avut dialoguri cu reprezentantilor mediului de afaceri, acestia venind cu propuneri legate de gestiunea de zi cu zi a acestui formular. Ma refer la cantitatea de documente care trebuie adusa odata cu depunerea lui. Noi ne-am concentrat pe aceasta cantitate de documente incercand sa o reducem cat mai mult. Am avut dialoguri cu institutii ale statului care detin aceasta informative, incercand sa o obtinem de acolo", a explicat Doros.



"In 2016, Formularul 088 a fost cosmarul oamenilor de afaceri. O povara birocratica, din cauza careia mii de firme romanesti au fost blocate abuziv! Dealtfel, este prima data, in ultimii 8 ani, cand numarul de firme inchise a fost mai mare decat cel al firmelor infiintate, a spus miercuri Dragnea. Inainte cu doar o zi, Florin Jianu, un constant contestatar al lui 088 anunta intr-o postare pe contul sau de Facebook ca formularul 088 va fi eliminat. "Este poate cea mai toxica forma de birocratie, mentionat in Raportul Doing Business 2017 ca forma de ingreunare a afacerilor in Romania", scria ministrul Jianu.