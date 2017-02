Dolarul, oprit din depreciere de "vanatorii de chilipiruri", in ciuda declaratiilor lui Trump impotriva partenerilor comerciali care isi devalorizeaza valutele

Dolarul scazuse dupa ce Trump si consilierul sau pentru comert Peter Navarro au criticat Germania, Japonia si China, spunand ca partenerii lor comerciali sunt angajati in devalorizarea monedelor lor in dezavantajul SUA.“Toate celelalte tari traiesc din devalorizare. Daca vezi ce face China, vezi ce a facut de-a lungul anilor si Japonia. Ei se joaca pe piata valutara, fac jocul devalorizarii, si noi stam aici ca o gramada de natangi”, a spus noul presedinte al SUA.In ciuda declaratiiei clare a lui Trump, care majoreaza sansele ca Washingtonul sa schimbe politica “dolarului puternic” promovata de la administratia Clinton incoace, valuta verde a continuat sa atraga o cerere importanta.“Trump ofera o oportunitate buna vanatorilor de chilipiruri”, dolarul ajunge sa fie vandut din cauza declaratiilor sale, dar pana la urma gaseste sprijin in conditiile in care randamentele obligatiunilor Trezoreriei nu scad asa mult”, spune Masashi Murata, strateg senior pe valute la Brown Brothers Harriman.