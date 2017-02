Euro trece de pragul de 4.52 lei, atingand maximul acestui an

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,5240 lei/euro, in crestere cu 0,45% fata de nivelul din sedinta precedenta si nivel maxim din 30 decembrie 2016, in conditiile in care investitorii sunt ingrijorati de protestele generate de OUG aprobata marti de Guvern, spun analistii citati de news.ro. Marti, BNR a afisat un curs de 4,5038 lei/euro. In regiune, zlotul si forintul erau stabile in raport cu moneda unica europeana."Moneda locala s-a depreciat de la primele tranzactii, afectata de protestele de strada impotriva Ordonantei de Urgenta a Guvernului care a redus pedepsele pentru mai multe fapte de coruptie", arata un raport al Credit Europe Bank, publicat miercuri.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 4,2072 lei la 4,1935 lei.Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana.Totodata, cursul francului elvetian a urcat de la 4,2267 lei la 4,2350 lei.