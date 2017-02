Misa, Finante: Este un dezechilibru faptul ca ANAF isi creaza propriul cadru legislativ/Voi discuta cu seful ANAF pentru a gasi o solutie ca si controalele Antifraudei sa poata fi contestate

"Este un dezechilibru faptul ca ANAF isi creaza propriul cadru legislativ. Aveti dreptate si cu faptul ca in prezent procesele verbale ale colegilor de la Antifrauda nu pot fi contestate, mai ales ca acel proces verbal induce rezultate consistente asupra vietii companiei in sine. O sa incerc sa abordez acest aspect cu presedintele ANAF si sa gasim o solutie cel putin la nivelul proceselor verbale ale Antifraudei. Aplicarea unitara a legii este un obiectiv al nostru si ne gandim la instituirea unui cod de comportament al inspectorului fiscal", a spus miercuri secretarul de stat in Finante Ionut Misa, la o dezbatere pe tema legii preventiei. Misa a raspuns astfel unor critici dure formulate de Mohammad Murad, presedintele Federatiei Patronatelor din Turism din Romania"Exista o lipsa de incredere totala intre mediul de afaceri si statul roman. Exista o predispozitie sociala a unor institutii in a acuza oamenii de afaceri in general. Ne-am asumat capitalismul, insa doar declarativ. Legile sunt de fapt capcane pentru oamenii de afaceri, in niciun caz un sprijin", a mai spus Murad. Potrivit acestuie, scopul oricarui control in Romania vizeaza persoana si nu prejudiciul. Cel mai trist lucru este ca ca ies 10 oameni din mediul de afaceri si nu intra niciunul." Si mai e o chestie foarte ciudata in Romania: Finantele fac Codul Fiscal, iar normele sunt facute de ANAF. In orice tara, normele sunt facute de cei care fac Codul Fiscal, adica de Finante", a mai adaugat libanezul. El a mai ridicat o problema in discursul sau: cea a controalelor care nu se mai termina. "Stiti foarte bine d-le ministru ca un control dureaza in medie 3 luni de zile. Avem firme in turism care au fost controlate timp de 15 luni de zile, actul intocmit de cei de la Antifrauda (act care nu poate fi contestat, ceea ce e o alta aberatie!) se duc direct la Parchet, bancile afla, iti taie imediat finantarea si dai faliment. Avem asemenea situatii. Conform Cpnstitutiei, orice persoana poate contesta orice act administrativ. Cum permite Ministerul Finantelor sa functioneze inafara Constitutiei? In timpul actului de control, ar trebui sa existe o comunicare intre agentii de control si cei controlati. La noi, asemenea comunicare nu exista. Vin la noi intr-o dusmanie pe care n-am mai intalnit-o.Aceeasi speta fiscala e tratata altfel in Moldova fata de Transilvania. Nu e normal ca aceeasi problema sa aiba solutii diferite. Noi ar trebui sa promovam un mod simplu de a gandi, nu sa complicam lucrurile", a spus Murad.Firmele mici din Romania sunt mult mai expuse fata de multinationale la controalele institutiilor statului, pentru ca reprezentantii acestora nu au pregatirea necesara pentru a se descurca intr-o legislatie fiscala covarsitoare, a declarat in cadrul aceleiasi intalniri si Cristian Parvansecretar general al Asociatiei Oamenilor de Aafaceri din Romania (AOAR)."Nu este vorba de faptul ca un segment este mai controlat si altul mai putin, ci de pregatirea necesara acestor intreprinzatori care au pornit de la zero, se confrunta cu o legislatie formata din peste 30.000 de acte normative emise in ultimii 27 de ani, avem peste 30 de institutii de control, daca nu mai multe, pentru ca apar mereu. Si atunci cand ai 90% din firme cu pana la 9 salariati, spuneti-mi si mie cine este capabil sa faca fata la aceasta presiune extraordinara care apasa pe micii intreprinzatori", a adaugat Parvan.In acest conditii, reprezentantul oamenilor de afaceri a reamintit faptul ca AOAR a solicitat de multa vreme adoptarea unor masuri care sa permita unui antreprenor ca, la demararea afacerii, sa ceara el sa vina controlul, sa il indrume ce sa faca, sa ii faca plan de conformare, nu sa vina direct cu amenda.Mai mult, Parvan a atras atentia ca unele institutii de control nu au publicate instructiuni pentru cei care vor sa se conformeze. El a dat ca exemplu ISU care, in ciuda evenimentelor din ultimii ani, nu afiseaza pe site informatii pentru cei care vor sa fie in legalitate din acest punct de vedere.Contribuabilii care constituie contraventii ar putea beneficia de masuri de preventie o singura data pentru fiecare fapta, intr-un termen de 5 ani, daca autoritatile vor adopta Legea preventiei.Practic, autoritatea care constata contraventia nu va putea aplica sanctiunea contraventionala la prima constatare ci va incheia un proces-verbal de constatare a neregulilor si va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum si termenul de conformare pentru fiecare fapta. Termenul de conformare nu poate fi mai mic de 7 zile lucratoare.Dupa expirarea termenului de conformare, autoritatile pot relua controlul iar in situatia in care se constata ca nu au fost respectate obligatiile stabilite in planul de conformare, in termenul acordat, se pot aplica sanctiunile prevazute de actele normative.Contribuabilul beneficiaza de masurile de preventie o singura data pentru fiecare fapta care constituie contraventie, intr-un termen de 5 ani.Spre exemplu, Legea preventiei nu se aplica pentru sanctiunile prevazute pentru fapte precum munca la negru, respectiv pentru primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, sanctiunea fiind amenda de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoana identificata. In acest caz nu va fi admis sistemul preventiei deoarece s-ar ajunge la incurajarea muncii nedeclarate, prin nesanctionarea acestei fapte.