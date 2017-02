Guda, Coface: ​Primele efecte ale "zgomotului politic". Un fond de investitii isi amana plasamente de 100 de milioane de euro in Romania

"​Am primit ieri telefoane din partea unor fonduri de investitii care isi aratau ingrijorarea cu privire la ceea ce se intampla acum in Romania. De exemplu, un fond de investitii care avea bugetate circa 100 de milioane de euro pentru preluari de companii locale, ne-a transmis ca a pus in asteptare orice tranzactie, orice investitie pe care o planificase in tara noastra pentru a vedea ce se intampla. Momentan sunt tensiuni de cateva zile si nu stim cum vor evolua acestea- daca se vor calma sau daca vor escalada", a declarat joi Iancu Guda, Services Director al Coface Romania.Asemenea manifestatii au impact asupra nivelului lichiditatii din piata, apoi asupra dobanzilor ceea ce duce la dificultati in crestere ale finantarilor companiilor. Pentru un investitor strain mai apare intrebarea: de ce sa bag bani in Romania, unde lucrurile par sa degenereze, cata vreme sunt atatea piete in regiune in care pot investi?De regula, asemenea crize sunt decontate economic de mediul de afaceri, a explicat si Eugen Anicescu, Country Manager Coface Romania. Oamenii de afaceri isi doresc stabilitte si prectictibilitate pentru a-si putea face businessul."Finantarea e sensibila la asemenea evenimente, daca ele escaladeaza", a mai precizat Anicescu. Un al doilea impact ar putea fi pe cursul de schimb si pe costul de finantare. E drept, mai putin pe curs intrucat BNR isi rezerva dreptul de a interveni pentru a stopa volatilitati ridicate ale leului.Anicescu a explicat si cum apar problemele in mediul de afaceri din cauza unor asemenea evenimente cum sunt cele recente din strada."Problemele apar pe lant, nu in mod direct la o firma, ca, nu-i ia nimeni contractele, evident. Daca o firma doreste sa creasca sau sa faca o investitie si am nevoie de finantare. Finantatorul, cand vede ceea ce se intampla, ma suna si imi spune sa mai stau 3 luni de zile sa vada cum evolueaza lucrurile. Sau mai stai 6 luni de zile. Intotdeauna asa se petrec lucrurile. In momentul in care finantarea nu-mi mai vine, lichiditatea scade si imediat pe lant ea se transmite in jos. Primii vor fi afectati cei care au deja probleme.Noi asiguram companiile, adica un furnizor vine la noi si isi asigura creanta fata de un client. Cand apar asemenea evenimente, imediat in piata vedem cum deodata apar tot mai multe notificari. Uneori nici nu stim din ce cauza se multiplica cu rapiditate. Insa noi vedem primii in piata asemenea evenimente", mai spun cei de la Coface.