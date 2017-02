Ce procedura ar trebui sa ne ingrijoreze la "noul" Formular 088? Cititi anexa 4 a Ordinului

Nu a fost adoptata o procedura aplicabila societatilor ce depasesc plafonul cifrei anuale de afaceri de 220.000 lei si au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Astfel macar pentru aceasta categorie de societati ar trebui sa fie mai usoara inregistrarea in scopuri de TVA.

Acelasi act normativ aproba procedura de reinregistrare in scopuri de TVA de urmat si de societatile ce anterior au fost inregistrate in scopuri de TVA, au avut codul de TVA anulat de autoritatea fiscala si apoi doresc reinregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

Ce criterii au in vedere autoritatile la evaluarea solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA?





1. Societatea are autorizat la Registrul Comertului spatiul unde isi desfasoara activitatea si obiectul de activitate este autorizat - art. 15 alin. (1) din Legea 359/2004.

2. Administratorii, asociatii majoritari sau societatea nu au inscrise in cazier unele fapte penale - art. 44 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

3. Criterii stabilite de autoritatea fiscala printr-o analiza de risc, cu date detinute de aceasta. Ca urmare a evaluarii persoanele impozabile sunt incadrate in trei grupe de risc: ridicat, mediu si scazut.

a)Indeplineste criteriile de evaluare este incadrata la risc scazut compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;

b)nu indeplineste criteriile de evaluare este incadrata la risc ridicat - compartimentul de evaluare intocmeste un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitareasolicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;

c) indeplineste partial criteriile de evaluare este incadrata la risc mediu compartimentul de evaluare invita la sediul sau reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedura fiscala.

Autoritatea fiscala nu comunica criteriile de selectie, stabilind doar ca "Indicatorii de risc utilizati pentru selectia automata a persoanelor impozabile supuse prezentei proceduri se stabilesc in scopul prevenirii si limitarii utilizarii abuzive sau frauduloase a inregistrarii in scopuri de TVA". Material realizat pe baza constatarilor consultantului fiscal Adrian Benta.



"Va recomandam sa analizati cu maxima atentie Anexa 4 la prezentul ordin deoarece se adopta si procedura anularii din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA, procedura ce se va efectua lunar, in mod automat, prin intermediu aplicatiei electronice. Practic orice societate inregistrata in scopuri de TVA este supusa riscului sa isi piarda inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a decizie unui soft, atrage atentia consultantul fiscal Adrian Benta.De la 01.01.2017 s-a abrogat actul normativ ce adopta Formularul 088 declaratie pe propria raspundere privind justificarea capacitatii de a fi platitor de TVA, insa conditionarile pentru inregistrarea in scopuri de TVA exista prevazute in continuare la art. 316 alin. (9) din Codul fiscal, astfel autoritatea fiscala a adoptat prezentul act normativ, ce se aplica din februarie 2017 pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.Procedura se adreseaza societatilor infiintate conform Legii nr. 31/1990 republicata cu modificari, in urmatoarele doua situatii:a) pentru societatile nou infiintate ce solicita inregistrarea in scopuri de TVA chiar de la inceputul activitatii - conform art. 316 alin. (1) din Codul fiscal.b) pentru societatile infiintate anterior, ce nu au atins plafonul cifrei de afaceri ce le obliga sa se inregistreze in scopuri de TVA, insa se inregistreaza in scopuri de TVA prin optiune ¬ conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.Sunt urmarite 3 categorii de criterii din care doua sunt clar definite iar pentru a treia categorie autoritatea fiscala nu comunica transparent ce doleante are in vedere.Acestea sunt:Dupa efectuarea analizei, daca persoana impozabila:Documentul dezvolta procedura in mai multe cazuri specifice si prevede inclusiv posibilitatea ca Directia Antifrauda sa efectueze inspectie a societatii pentru stabilirea situatiei faptice a societatii.