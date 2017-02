Consumul privat (vanzarile cu amanuntul) au crescut in 2016 cu 13.5%

Cum calculeaza INS cifra de afaceri in comertul cu amanuntul

In anul 2016, cifra de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut fata de anul 2015 ca serie bruta cu 13,5%, au transmis vineri oficialii Institutului National de Statistica. Cresterea a venit dinspre vanzarile de produse nealimentare (+15,2%), urmate de comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun (+13,7%) si de vanzarile de carburanti (+10,2%), mai arata datele INS.Am asistat anul trecut fara indoiala la o revenire a consumului, numai in decembrie 2016 fata de decembrie 2015, vanzarile cu amanuntul au crescut (pe serie bruta) cu 7.2%, stimulate de cresterile vanzarilor de produse nealimentare (+13,8%), dar si de vanzarile de carburanti (+8,5%). Vanzarile de produse alimentare, bauturi si tutun au scazut cu 0,4%.Aceste cresteri vin pe fondul maririlor salariale si al disponibilitatilor mai mari de consum a romanilor. O buna parte din aceste cresteri ale consumului se duc in marfuri aduse prin import, ceea ce se vede in deteriorarea balantei comerciale si in posibile presiuni de depreciere a leului.Tendintele recente in restul Europei in privinta cheltuielilor de consum arata o crestere foarte modesta (in cazul Elvetiei, chiar o scadere, dar acolo vine pe fondul aprecierii francului).Consumul e foarte important atat pentru firme cat si pentru economie in general, el reprezentand circa doua treimi din activitatea economica. De asemenea, consumul este principalul motor al veniturilor unei firme, ducand la expansiunea businessului si la cresterea volumului angajarilor fortei de muncaCresterea vanzarilor de alimente s-a aplatizat usor in a doua perioada a anului trecut, cand baza de comparatie a devenit aceeasi- un TVA de 9%.Pe termen mediu, un alt argument in favoarea cresterii consumului il poate constitui si faptul ca bancile nu ofera suficiente stimulare pentru economisire (oferind dobanzi real negative pe alocuri), ceea ce incurajeaza cheltuirea banilor in alte scopuri.Cifrele anuntate de INS se calculeaza pornind de la un esantion de 1.600 de firme care au ca activitate principala comertul cu amanuntul (diviziunea CAEN Rev. 2: 47). Baza de selectie a esantionului asigura o reprezentativitate calculata dupa cifra de afaceri de 94,21% din multimea totala a firmelor active.Se iau in calcul rapoartele primite de la cele 1600 de firme, dar trebuie mentionat ca expansiunea marilor retaileri influenteaza rezultatul cercetarii statistice, chiar daca in genere, comertul cu amanuntul include mai multe categorii: magazine, supermagazine, standuri, case de comenzi prin posta, vanzatori ambulanti, cooperative de consum etc.Marfurile comercializate sunt limitate la bunurile care de obicei sunt considerate a fi de larg consum. Prin urmare, marfurile care nu sunt de larg consum sunt excluse (exemplu: cerealele, minereurile, masinile industriale etc.).Sunt excluse din calcul: vanzarea de catre fermieri a produselor proprii; fabricarea si vanzarea productiei proprii, vanzarea de autovehicule, motociclete si piese ale acestora; comertul cu cereale, minereuri, titei brut, produse chimice pentru industrie, fier si otel, masini si echipamente industriale , vanzarea de alimente si bauturi pentru consum in localuri si vanzarea preparatelor alimentare la pachet ca si inchirierea de bunuri personale si gospodaresti pentru publicul larg.