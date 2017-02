Profit.ro: Asociatia avocatului Piperea a pierdut pe fond un proces cu bancile care au acordat credite in franci elvetieni

Asociatia Parakletos, fondata de avocatul Gheorghe Piperea, a pierdut pe fond un proces in care noua banci erau acuzate de practici comerciale incorecte in vanzarea creditelor in franci elvetieni, scrie Profit.ro. Asociatia poate face apel, insa Piperea spune ca aceasta ar putea intra in faliment din cauza cheltuielilor ridicate de judecata datorate bancilor.Parakletos a cerut instantei ca debitorii cu imprumuturi in franci elvetieni sa returneze sumele imprumutate la cursul de la data semnarii contractelor, adica din perioada 2006-2008, cand moneda elvetiana era la jumatate din valoarea de acum."Asociatia Parakletos a fost obligata si la plata unor cheltuieli de judecata intr-un cuantum suficient pentru a intra in faliment anul acesta (...) A fost un vis frumos, dar cu magistratii scoliti de BNR la Sinaia, e imposibil sa il transformi in realitate, oricat te-ai stradui", scrie avocatul pe pagina de Facebook.Piperea a incercat sa convinga judecatorii ca bancile au incalcat legea practicilor comerciale incorecte si au inselat clientii atunci cand au promovat creditele in franci elvetieni, avand in vedere ca nu au explicat debitorilor riscul valutar la care se expun.Asociatia a chemat in judecata Banca Transilvania, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Romaneasca, OTP Bank, Garanti Bank, Raiffeisen Bank si Credit Europe Ipotecar IFN (ultimul in doua randuri). Totodata a fost chemata in instanta si Banca Nationala a Romaniei, insa Tribunalul a admis o exceptie si a scos-o din cauza.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a fost intervenient in cauza.Cei cu credite in valuta aseapta acum decizia Curtii Constitutionale pe legea conversiei creditelor in franci elvetieni la cursul de la data acordarii, care ar trebui sa vina in 7 februarie.Recent, Inalta Curte de Casatie si Justitie a refuzat sa raspunda la o cerere preliminara care viza admisibilitatea dosarelor pe "inghetarea cursului" francului.