De la inceputul acestei saptamani, leul a pierdut un ban in fata euro, cursul mediu calculat vineri de BNR fiind de 4.51 lei/euro, fata de 4.5 lei/euro, in debutul saptamanii. In fata francului, leul a ramas relativ la acelasi nivel- 4.21 de lei/chf. in vreme ce . Fata de dolarul american leul a castigat doi bani, BNR afisand un curs de 4.19 lei/usd vineri, la fel ca si in fata dolarului SUA, circa 4.2 lei/usd.Fata de moneda europeana, fluctuatia maxima a leului s-a inregistrat joi, cand leul fusese cotat la 4.53 lei, insa in tranzactiile din ultima zi lucratoare a saptamanii leul a parut ca isi revine.