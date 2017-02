ANAF: Anularea inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza in urma unei discutii fata in fata cu persoana impozabila

"Procedura efectiva de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA se realizeaza in urma unei discutiicu persoana impozabila, identificata cu risc fiscal. Aceste persoane sunt invitate la sediul organului fiscal, in vederea evaluarii intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice", au tinut vineri sa precizeze reprezentantii ANAF. " Inainte de luarea deciziei de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA a inregistrarii in scopuri de TVA sau a anularii acesteia, organul fiscal ii asigura persoanei impozabile analizate, posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la decizia ce va fi adoptata, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala", se mai arata in comunicatul Fiscului."In conformitate cu prevederile art. 316, alin (11), lit. h), in cadrul procedurii actuale referitoare la evaluarea intentiei si a capacitatii persoanei impozabile de a desfasura activitati economice in sfera de aplicare a TVA, aprobata prin OPANAF nr. 605/2017, sunt analizate informatiile si datele existente in bazele de date ale ANAF, precum si cele la care institutia are acces in baza protocoalelor de schimburi de informatii, incheiate cu alte institutii", mai spun autorii comunicatuluiCiteste si: Stirea ca formularul 088 a fost retras a fost mai mult la misto. In realitate, nu s-a schimbat mai nimi