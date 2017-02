Consiliul Fiscal: Proiectul de buget pe anul 2017 deviaza in mod deliberat si substantial de la regulile fiscale

Evaluarile Consiliului fiscal indica o probabilitate ridicata de aparitie a unui gap negativ de venituri la nivelul anului 2017, avand drept sursa caracterul extrem de optimist al scenariului macroeconomic ce fundamenteaza proiectia bugetara.



Consiliul fiscal identifica o subdimensionare potentiala semnificativa a unor agregate bugetare cu caracter nediscretionar si, in concluzie, apreciaza drept probabila necesitatea adoptarii unor masuri corective de natura veniturilor ori a cheltuielilor in vederea evitarii depasirii pragului de 3% din PIB pe parcursul executiei bugetare in anul 2017.

Derapajul bugetar consemnat incepand cu 2016 si care se prefigureaza a continua si in anii urmatori este generat de un mix de reduceri agresive de taxe, in special pe consum, combinate cu cresteri ample de cheltuieli bugetare, in special a celor de natura sociala. Estimarile indica faptul ca Romania are probabil, incepand cu anul 2016, de departe cele mai mici venituri fiscale (inclusiv contributii de asigurari sociale) din UE (alaturi de Irlanda), ceea ce va complica foarte mult constructia bugetara pe termen mediu.



Distanta care separa Romania de media veniturilor fiscale in UE28 este de circa 14 pp. din PIB. In aceste conditii, Consiliul fiscal recomanda Guvernului accelerarea masurilor de reforma structurala cu impact asupra ratei de colectare a veniturilor bugetare si asupra eficientei cheltuirii banilor publici.

In acest sens, Consiliul fiscal considera ca urgentarea implementarii programului cu Banca Mondiala semnat in 2013 de catre Romania cu privire la modernizarea sistemului de administrare a veniturilor bugetare trebuie sa fie o prioritate imediata. De asemenea, operationalizarea rapida a procesului de prioritizare a investitiilor publice si o reforma reala a administratiei publice, menita sa aseze pe baza de management al performantei functionarea statului pe diverse paliere ar putea genera castiguri insemnate de eficienta la nivelul cheltuielilor bugetare.

"Proiectul de buget pe anul 2017, la fel ca si cel al anului anterior,instituite atat de legislatia nationala, cat si de tratatele europene semnate de Romania. Consiliul fiscal isi mentine obiectiile cu privire la abordarea conform careia plasarea persistenta a deficitului bugetar in vecinatatea imediata a nivelului de referinta de 3% din PIB este benigna,fiind susceptibila sa conduca la vulnerabilizarea pozitiei finantelor publice si sa complice substantial gestionarea acestora in eventualitatea manifestarii unor socuri adverse", se arata in Opnia Consiliului Fiscal pe marginea Bugetului, transmisa vineri, 3 februarie.