Oficial MFP: Duminica seara am introdus un amendament in Legea Bugetului in care precizam clar ca nu se pot angaja mai multi bani decat in limita creditelor aprobate

"Aseara (duminica-n.n.)in Legea Bugetului a fost introdus un amendament cu precizarea clara ca nu se pot angaja mai multi bani decat in limita creditelor aprobate. Am vazut si noi interpretarile cum ca ordonatorii ar putea angaja credite de angajament fara limita si am dorit sa facem lucrurile cat se poate de clare. Pe scurt, daca am un buget de 5 lei, nu voi putea angaja 10 lei", a explicat luni pentru HotNews.ro un demnitar din Ministerul Finantelor. Cum s-a ajuns in aceasta situatie?Ordonanta 9/2017, despre care a scris aici colegul Dan Tapalaga , contine un set de masuri pe care diferitele Guverne le iau anual, acestea fiind "la pachet" cu Bugetul de Stat. Legea Bugetului s-a modificat in timp si stabilea ca incepand din 2014, Bugetul sa se faca atat cu credite de angajament cat si cu credite bugetare. Cel putin pe partea de anexe in cash, acolo unde la un capitol erau prevazuti 100 de lei, trebuia sa figureze la rubrica "angajament" tot 5 lei."Din 2014 am tot prorogat aceasta regula din cauza lipsei banilor. Sistemul se face cu o aplicatie informatica mamut, ori nu am avut nici bani nici timpul necesar ca sa imbunatatm aplicatia informatica. Regula era prorogata asadar de anul trecut, urmand sa expire in ianuarie 2017. Ca sa putem proroga din nou trebuia sa fim in interiorul acelui termen. Cum Ordonanta de masuri urma sa fie data in februarie, ne-ar fi prins cu termenul expirat. Aseara in Legea Bugetului a fst introdus un amendament cu precizarea clara ca nu se pot angaja bani mai multi decat creditele bugetare. Am vazut si noi interpretarile cum ca ordonatorii ar putea angaja credite de angajament fara limita si am dorit sa facem lucrurile cat se poate de clare. Pe scurt, daca am un buget de 5 lei, nu voi putea angaja 10 lei", a mai explicat oficialul Finantelor.Textul de lege initial era insa relativ confuz. "Practic ei suspenda aplicarea prevederilor intregului articol 4, prevederi care se refera la creditele de angajament. Numai ca notiunea de credite de angajament apare in mai multe alineate ale acelui articol. "Probabil ei au vrut sa suspende doar unul dintre alineate, dar formularea pentru care au optat a fost una nefericita. O corectie in sensul clarificarii era necesara", spun si apropiati ai procesului de legiferare bugetara.Articolele suspendate prin OUG numarul 9 adoptata in data de 25 ianuarie 2017 prevad in esenta faptul ca “angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai in limita creditelor bugetare aprobate” si ca “angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii”. Un alt articol suspendat timp de un an prevede ca “in vederea realizarii actiunilor multianuale, ordonatorii de credite incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv”.Potrivit surselor noastre, duminica seara a intervenit inclusiv ministrul Viorel Stefan pentru a cere lamuriri cu privire la situatia aparuta, solicitand imediat clarificari din partea subalternilor. Clarificari introduse in mai putin de o ora prin amendament la Legea Bugetului.