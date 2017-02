Stagnarea va continua pe piata rezidentiala romaneasca (raport)

Evolutia preturilor imobiliare ramane stabila, prezentand o crestere de 1,4% in cel de-al patrulea trimestru din 2016 comparativ cu trimestrul al treilea al anului 2016, cand a fost inregistrata o crestere de 0,1%, se arata in raportul periodic privind Indicele Proprietăţilor Rezidenţiale, calculat de Eurobank Property Services (EPS). Stabilizarea preturilor, alaturi de cresterea medie anuala de 0,9% inregistrata in ultimii cinci ani, indica faptul ca stagnarea va continua pe piata rezidentiala din Romania, mai precizeaza raportul.Capitala isi conserva trendul crescator de 4,8% de la an la an, peste evolutia de 3,9% inregistrata in trimestrul al treilea din 2016. Un trend crescator este observabil si la indicele Bucuresti Periferie, cu un nivel de 4,3%, similar valorii inregistrate in trimestrul al treilea al anului 2016. Bucuresti Centru are si el un nivel crescator de 4,2% de la an la an, in vreme ce pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov s-a inregistrat o crestere de 4,4% de la an la an in cel de-al patrulea trimestru al anului 2016.Cele opt diviziuni ale Romaniei au inregistrat trenduri crescatoare de la an la an, cu o medie de 4%, singura crestere moderata fiind observata in Diviziunea Nord, cu doar 0,4%.Indicii individuali ai celor mai mari 11 orase din Romania prezinta o performanta in general stabila in trimestrul al patrulea din 2016, cu fluctuatii trimestriale care par sa fie alcatuite mai degraba din corectii pe termen scurt sau din zgomot statistic, decat sa reprezinte indicatii ale unor performante solide, fie pozitive, fie negative. Pe de alta parte, evolutia de la an la an arata trenduri crescatoare solide pentru cele mai multe dintre marile orase.Preturile unitatilor noi din Bucuresti au continuat sa depaseasca nivelul mediu, cu o valoare de 4% de la an la an. Evolutia pozitiva a preturilor unitatilor noi din Bucuresti conduce la o crestere a preturilor pe acest segment si la nivel national de 3,6% de la an la an.In concluzie, noul raport al indicelui rezidential calculat de EPS sugereaza faptul ca piata este stabila in zonele din afara marilor orase, in vreme ce indicii individuali ai celor 11 orase mari arata o crestere minora a preturilor, semnale ale formarii unui trend consistent. Semnele ca si indicele national pare sa isi modifice trendul sugereaza faptul ca stagnarea preturilor se apropie de final si ca avansul preturilor va deveni un trend relevant chiar si la nivel national.Reamintim ca Eurobank Property Services S.A. este o subsidiara a grupului financiar-bancar Eurobank.