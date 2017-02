Asociatia Pro Consumatori Romania isi exprima ingrijorarea fata de situatia  consumatorilor cu credite in franci elvetieni si se solidarideaza cu Asociatia Parakletos

Asociatia Pro Consumatori Romania isi exprima ingrijorarea fata de situatia consumatorilor cu credite in franci elvetieni si transmite un mesaj de solidaritate cu Asociatia Parakletos, care, in urma hotararii Tribunalului Bucuresti din dosarul 27656/3/2016 a fost obligata la plata unor cheltuieli de judecata semnificative, se arata intr-un comunicat al Asociatiei. "Acest dosar a fost singular si inovator in domeniul metodelor de lupta impotriva abuzului de putere economica si a practicilor inselatoare ale bancilor prin faptul ca a reunit, printre parate, toate bancile comerciale care au pus pe piata credite in franci elvetieni, produse care s-au dovedit a fi nocive prin expunerea la un risc valutar major a consumatorilor care au contractat un astfel de imprumuturi", mai precizeaza comunicatul."Din pacate, prin aceasta decizie a Tribunalului Bucuresti prin care s-a respins pe fond cererea de chemare in judecata impotriva a noua banci comerciale si a Bancii Nationale a Romaniei care erau acuzate de practici comerciale incorecte prin aprobarea punerii pe piata si prin comercializarea creditelor in franci elvetieni, nu doar ca nu s-a pus capat efectelor acestor decizii si practici, dar, prin acceptarea acordarii unor cheltuieli de judecata intr-un cuantum exagerat fasa de cee ace este indeobste intalnit in practica instantelor, s-a transmis si un mesaj de intimidare a asociatiilor de consumatori care au capacitatea procesuala de a deschide procese in instante impotriva profesionistilor", noteaza autorii comunicatului.Este cunoscut ca multi consumatori nu indraznesc sa se adreseze instantelor din cauza ca nu-si pot permite costurile unui litigiu. De aceea o actiune in justitie facuta prin intermediul unei asociatii de consumatori reprezinta o posibilitate reala de a se corecta dezechilibrele cauzate de diverse abuzuri si practici incorecte din contractele incheiate de consumatori cu profesionistii. Cu toate acestea, o hotarare judecatoreasca prin care nu se cenzureaza la un nivel realist cheltuielile de judecata puse in sarcina unei asociatii care a avut curajul sa reclame in instanta aceste practici incorecte, ridica semne de intrebare daca nu cumva s-a urmarit inclusiv falimentarea acestui reprezentant al consumatorilor, pentru a innabusi aceasta sansa a consumatorilor de a cauta dreptatea.Este incurajatoare, oare, aceasta situatie, pentru consumatorii care incearca, pe orice cale legala, corectarea unor abuzuri si reechilibrarea contractelor?Cu siguranta, insa, acesta stare de fapt este relevanta cel putin asupra modului in care bancile profita de puterea si de pozitia lor financiara in relatiile lor cu consumatorii, inclusiv atunci cand ajung in instanta. Si este relevanta si fata de modul in care unele instante de judecata inteleg sa se raporteze la pozitia si conditia consumatorilor si a asociatiilor de consumatori in aceste litigii in carea cestia isi apara drepturile, atunci cand sunt chemate sa aprecieze si sa corijeze efectul disproportiei de puterea economica!Pentru toate aceste motive ne exprimam solidaritatea cu Asociatia Parakletos si cu consumatorii pe care i-a reprezentat in acest litigiu si tragem un semnal de alarma cu privire la modul in care partenerii consumatorilor, bancile, inteleg sa mentina si sa perpetueze o relatie incordata cu acestia in locul dialogului, negocierii si echilibrului!Povestea acestui proces a început în decembrie 2015, atunci când Asociația Parakletos a depus o acțiune împotriva tuturor băncilor din România care au acordat credite în franci elvețieni, potrivit bankingnews.ro Plângerea viza toate băncile “care au speculat în favoarea lor și în detrimentul consumatorilor diferențele de curs valutar în cadrul creditelor toxice în franci elvețieni și care au indus în eroare debitorii în privința intențiilor lor de a împărți povara acestor credite cu consumatorii”, după cum anunța avocatul Gheorghe Piperea, președinte al Asociației Parakletos.„Actiunea este formulată și contra BNR, pentru complicitate la aceste practici înșelătoare”, sublinia atunci Gheorghe Piperea.La reluarea procesului, în 18 noiembrie 2016, BNR a fost eliminată din cauza procesualăÎntre timp, lucrurile s-au schimbat. Avocatul Gheorghe Piperea a precizat într-o nouă postare pe pagina personală de Facebook că BNR a fost eliminată din cauza procesuală și că procesul urmează să se judece pe fond în data de 8 decembrie 2016.“O singură excepție a fost admisă, cea de lipsă a calității procesuale pasive a BNR (instanța a considerat că, în acest proces, BNR nu poate fi pârâtă, pentru că nu e un autor al practicii înșelătoare)”, a explicat Gheroghe Piperea scoaterea BNR din proces.Astfel, procesul va continua numai impotriva băncilor implicate în creditarea în franci elvețieni, respectiv Bancpost, Banca Romaneasca, Raiffeisen Bank, Piraeus Bank, Credit Europe Bank, Millenium Bank (absorbită de OTP Bank), OTP Bank, Garanti Bank și Banca Transilvania.Acțiunea este formulată în baza art. 10 și art. 13 din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii."Tuturor celor care si-au pus speranta stoparii in justitie a practicilor inselatoare ale unor banci in procesul care s-a judecat acum 2 saptamani, le dau o veste trista : actiunea Parakletos contra celor 9 banci care au practicat acest "comert" in Romania dupa 2006 a fost respinsa.Asociatia Parakletos a fost obligata si la plata unor cheltuieli de judecata intr-un cuantum suficient pentru a intra in faliment anul acesta.Ramane ca ANPC, daca isi ia in serios rolul, sa faca pe cale administrativa ceea ce am incercat noi pe cale judiciara. Si, desigur, ramane ca cei vizati sa spere ca, la CCR, sa fie respinsa sesizarea de neconstitutionalitate a legii conversiei. Caci CJUE, probabil, se va pronunta in iulie anul acesta (chiar daca saptamana viitoare este termen pentru concluziile partilor, decizia CJUE apare, de regula, in 4-5 luni de la acest moment). A fost un vis frumos, dar cu magistratii scoliti de BNR la Sinaia, e imposibil sa il transformi in realitate, oricat te-ai stradui. Povestea, insa, nu s-a terminat. Ramanem pe baricade", noteaza pe pagina sa de Facebook fondatorul Parakletos, Gheorghe Piperea.