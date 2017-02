AmCham: Tinta ambitioasa de crestere a veniturilor bugetare trebuie bazata pe cresterea gradului de colectare si nu pe interventii la nivelul politicilor fiscale

O crestere economica de 5,2% in conditiile unui deficit bugetar de maximum 3% impune intensificarea eforturilor de crestere a capacitatii de colectare a veniturilor bugetare si realizarea fara abateri a programului de investitii propus, se arata intr-un comunicat al AmCham Romania. "Tinta ambitioasa de crestere a veniturilor bugetare trebuie bazata pe cresterea gradului de colectare si nu pe interventii la nivelul politicilor fiscale. In acest sens, este vitala accelerarea proiectelor existente de intarire a capacitatii administrative a autoritatii fiscale pentru cresterea nivelului de colectare a veniturilor bugetare si pentru combaterea evaziunii fiscale, corelate cu modernizarea administratiei publice in general", se mai arata in comunicat.AmCham Romania reitereaza importanta unei constructii bugetare echilibrate, orientate spre crestere economica si investitii, care sa confere stabilitate, predictibilitate si in egala masura sustenabilitate masurilor adoptate in scopul dezvoltarii economiei.Oraganizatia considera deosebit de importanta respectarea angajamentului pentru alocarea de 39,4 de miliarde lei pentru investitii, care, in conditiile unei prioritizari si directionari strategice vor avea un aport major in recuperarea decalajelor pe care Romania inca le inregistreaza in domenii cheie precum educatie, sanatate, infrastructura sau cercetare si dezvoltare.Este in defavoarea Romaniei pe termen mediu si lung ca pentru atingerea tintelor bugetare sa se renunte din nou la investitii sau sa se recurga la modificari in domeniul fiscalitatii cu impact direct si imediat asupra comunitatii de afaceri, principalul contributor la bugetul de stat.De asemenea, consideram ca absorbtia fondurilor europene trebuie sa ramana o prioritate centrala a agendei guvernamentale, reflectata ca atare in proiectul de buget.Avand in vedere importanta cadrului bugetar pentru mediul economic, AmCham Romania subliniaza nevoia derularii unui proces de consultare real si deschis cu toate partile implicate cu privire la proiectul bugetului de stat, precum si cu privire la orice politici publice cu impact asupra mediului de afaceri.