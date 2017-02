CCR: Legea conversiei creditelor in franci elvetieni, neconstitutionala

S-a considerat ca solutia adoptata de Camera Deputatilor privind conversia la cursul de la data incheierii contractului este gresita si nu respecta conventiile europene, a declarat Dorneanu, adaugand si ca s-a incalcat principiul bicameralismului, forma adoptata de Senat fiind modificata de Camera Deputatilor aproape la toate articolele.

Se aplica legislatia veche, a explicat presedintele CCR. Curtea Constitutionala a amanat de mai multe ori o decizie privind conversia creditelor acordate in franci elvetieni.

Proiectul de lege privind conversia creditelor in franci elvetieni a fost adoptat de plenul Camerei Deputatilor pe 18 octombrie 2016.



Potrivit actului normativ, creditele in franci elvetieni se convertesc in lei la cursul de la data incheierii contractului.



Legea a fost atacata la Curtea Constitutionala de fostul Executiv, premierul de atunci, Dacian CIolos, declarand ca a facut acest lucru pentru clarificari, nu pentru ca este impotriva ei.