Initiatorul proiectului de reconversie a creditelor in franci elvetieni: Legea va reintra in circuitul parlamentar / Clientii bancilor pot cere reechilibrarea contractului in baza principiului impreviziunii

S-a considerat ca solutia adoptata de Camera Deputatilor privind conversia la cursul de la data incheierii contractului este gresita si nu respecta conventiile europene, a declarat Dorneanu, adaugand si ca s-a incalcat principiul bicameralismului, forma adoptata de Senat fiind modificata de Camera Deputatilor aproape la toate articolele.

Deputatul a spus ca, tinand cont ca un proiect de lege intrat in circuitul legislativ poate dura si un an de zile, clientii bancilor au in acest moment si solutia sa faca o solicitare catre banca in baza principiului impreviziunii, stipulat de Curtea Constitutionala in motivarea la decizia privind darea in plata."Vestea pe care le-o pot da debitorilor in franci - si nu numai - este ca, in baza principiului impreviziunii pot solicita sa se reechilibreze contractul, reechilibrarea sa fie efectiva la situatia economica de astazi", a afirmat Zamfir."Vestea buna este ca judecatorul care o va face are un reper, gradul de indatorare de 30% stabilit de BNR", a declarat deputatul, adaugand ca legea darii in plata si-a atins obiectul, acela de a-i ajuta pe oameni sa continue contractul in conditiile economice de astazi, adica contractul sa fie suportabil.CCR a decis marti ca Legea conversiei creditelor in franci elvetieni la cursul istoric este neconstitutionala, potrivit presedintelui Curtii, Valer Dorneanu.