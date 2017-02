Isarescu: Acest buget este unul ambitios, mai ales pe partea de venituri. Pe partea de cheltuieli, e mai degraba optimist/Decizia CCR este corecta

​"Am studiat proiectul de buget si consideram ca din punct de vedere al stabilitatii financiare , un buget care are un deficit mai mic de 3% ajuta politica monetara. Ne-am uitat si la constructia bugetara si consideram ca acest buget este unul ambitios, mai ales pe partea de venituri. Pe partea de cheltuieli, bugetul e mai degraba optimist, avand in vedere maniera in care s-au efectuat cheltuielile in anii precedenti. Instabilitatea si tensiunile politice nu au cum sa ajute stabilitatea monetara si financiara, dar economia isi vede de treaba. Insa, cum se arata si intr-un titlu din presa de azi, nu trebuie sa punem economia la incercare", a spus marti Mugur Isarescu, guvernatorul BNR. El s-a referit si la decizia Curtii Constitutionale (privind legea conversiei), pe care o considera "corecta".Decizia CCR este corecta, trebuie pusa in aplicare. Pentru cei cu credite in CHF, solutia e prevazuta in codul civil, la capitolul care se refera la impreviziune. Asa cum in urma de doi ani a sugerat si Banca Nationala, se pot gasi solutii prin negocieri bilaterale ca modalitate de impartire a povesriiRata anuală a inflației a crescut în luna decembrie 2016 până la -0,54 la sută, de la -0,67 la sută în luna anterioară, nivel inferior celui previzionat. Această evoluție s-a datorat integral revenirii în teritoriu pozitiv a dinamicii anuale a prețurilor combustibililor, al cărei impact a fost atenuat de cel al scăderii ratei anuale CORE2 ajustat [1]. Pe ansamblul trimestrului IV, rata anuală a inflației a înregistrat o creștere marginală (-0,57 la sută în luna septembrie), ușor inferioară așteptărilor. Rata anuală a inflației CORE2 ajustat a atins 0,3 la sută la sfârșitul anului 2016, comparativ cu 0,6 la sută în septembrie.Rata medie anuală a inflației a continuat să își restrângă valoarea negativă până la -1,5 la sută în decembrie 2016 (de la -1,7 la sută în septembrie), pe măsura diminuării impactului statistic al extinderii cotei reduse de TVA la toate produsele alimentare; în mod similar, nivelul calculat pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum a urcat la -1,1 la sută în decembrie 2016 față de -1,3 la sută în septembrie.Decelerarea creșterii economice anuale în trimestrul III 2016, mai accentuată decât cea previzionată, a fost rezultatul încetinirii avansului cererii interne, pe seama temperării consumului gospodăriilor populației și a formării brute de capital fix. În condițiile unei scăderi mult mai ample a dinamicii importurilor în raport cu cea a exporturilor de bunuri și servicii, exportul net și-a redus aproape complet contribuția negativă la creșterea PIB real. Cele mai recente date statistice relevă menținerea unei dinamici anuale robuste a volumului cifrei de afaceri din comerț în primele luni ale trimestrului IV 2016 și accelerarea ritmului anual de creștere a producției industriale, dar și accentuarea declinului în construcții. Totodată, dinamica anuală a costurilor salariale unitare din industrie a rămas la niveluri înalte.Condițiile monetare reale și-au păstrat caracterul stimulativ și în luna ianuarie 2017. Randamentul mediu al depozitelor noi la termen s-a menținut relativ constant în decembrie 2016, în timp ce rata medie a dobânzii la creditele noi acordate sectorului privat a coborât la un nou minim istoric. Creditul acordat sectorului privat a continuat să-și accelereze creșterea în luna decembrie 2016, evoluție susținută și de această dată de segmentul societăților nefinanciare. Ponderea în total a creditului în lei a continuat să se majoreze, ajungând la 57,2 la sută. Această evoluție certifică o mai bună transmisie a politicii monetare, contribuind și la atenuarea riscurilor la adresa stabilității financiare.În ședința de astăzi, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția februarie 2017, ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile. Scenariul de bază al prognozei reconfirmă perspectiva revenirii ratei anuale a inflației în teritoriu pozitiv în primul trimestru al anului 2017, pe fondul epuizării impactului reducerii la 20 la sută a cotei standard a TVA. Palierul pe care rata anuală prognozată a inflației se poziționează este, însă, mai scăzut, iar creșterea ei ulterioară este relativ mai lentă, în principal ca urmare a noilor șocuri dezinflaționiste pe partea ofertei survenite în intervalul noiembrie 2016 – februarie 2017. Acestea constau în scăderea tarifelor polițelor RCA și eliminarea taxelor nefiscale, ale căror efecte se alătură celor exercitate de reducerea la 19 la sută a cotei standard a TVA și de eliminarea supraaccizei la carburanți începând cu 1 ianuarie 2017.Traiectoria previzionată a ratei anuale a inflației își păstrează profilul ascendent; astfel, ea reintră în interiorul intervalului țintei staționare spre finalul anului 2017, iar la începutul anului 2018 urcă în jumătatea superioară a acestui interval, la valori mai ridicate decât cele prognozate anterior.Riscurile și incertitudinile asociate perspectivei inflației provin din mediul intern și extern. Pe plan intern, acestea derivă, în principal, din conduita politicii fiscale și a celei a veniturilor pe anul 2017. În plus, incertitudinile rămân și în privința ajustărilor viitoare ale prețurilor administrate, dar și în ceea ce privește evoluția climatului general intern.Pe plan extern, relevante rămân riscurile legate de creșterea economică în zona euro induse de incertitudinile politice asociate calendarului electoral al anului 2017 și negocierilor pentru Brexit, divergența conduitei politicilor monetare ale principalelor bănci centrale din lume, precum și de problemele sistemului bancar european.În aceste condiții și pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.Deciziile CA al BNR au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administrație reiterează că un mix echilibrat de politici macroeconomice și progresul reformelor structurale sunt esențiale pentru menținerea unui cadru macroeconomic stabil și întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse pe plan global.BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern și internațional, fiind pregătită să utilizeze toate instrumentele de care dispune pentru realizarea obiectivelor pe care le are.Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 9 februarie 2017. Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul ședinței de astăzi va fi publicată pe website-ul BNR în data de 14 februarie 2017, la ora 15:00.Următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 aprilie 2017.* Rata inflaţiei de bază CORE 2 ajustată este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcoolice.