Francois Bloch preia pe profit cea de-a doua banca a Romaniei. BRD anunta un profit de peste 728 de milioane lei in 2016

BRD-GSG, cea de-a doua banca din economie dupa valoarea activelor, a anuntat joi obtinerea unui profit de 728,2 milioane de lei in 2016. Noul director general al bancii, Francois Bloch preia astfel pe plus institutia care a schimbat 4 sefi de la debutul crizei economice globale. Dupa Patrick Gelin, Guy Poupet, Philippe Lhotte, Bloch va avea dificila sarcina de a confirma ca rezultatele BRD nu sunt conjuncturale, ci reprezinta o revenire solida a bancii.Veniturile nete din dobanzi au crescut usor in 2016, potrivit rezultatelor preliminare transmise Bursei de Valori, de la 1.42 (in 2015) la 1.48 miliarde de lei in anul trecut, iar cheltuielile cu personalul au urcat si ele usor.Costul riscului a coborat sensibil, de la 631 de milioane de lei in 2015, la 461 de milioane de lei in 2016.Consiliul de Administratie al BRD a anuntat tot joi inlocuirea directorului general adjunct Jean-Luc Grasset cu Francois Aldeguer, acesta din urma urmand sa preia functia la 1 mai 2017. De asemenea, a mai fost numit ca administrator provizoriu dl Benoit Ottenwaelter, fostul sef al Riscului pe intreg Grupul Societe Generale.Bancile din Romania au obtinut in primele noua luni din 2016 un profit net de aproximativ 3,65 mld. lei (circa 810 mil. euro), nivel de 1,6 ori mai mare decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior. Activele bancilor au urcat la 378 mld. lei (84 mil. euro).