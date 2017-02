Isarescu: Producatorii romani pierd piata interna

documente Prezentarea de joi a Guvernatorului (9 Feb 2017) PDF, 846KB

Producatorii romani pierd piata interna treptat, din cauza erodarii competitivitatii prin pret, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa. "Avem o tendinta clara de erodare a competitivitatii prin pret a producatorilor autohtoni. Am calculat cursul de schimb real efectiv, iar acesta denota o pierdere de competitivitate. Producatorii autohtoni pierd piata interna treptat", a spus joi Guvernatorul BNR in cadrul prezentarii raportului privind inflatia. Cursul de schimb real efectiv se calculeaza ca medie ponderata a monedei unei tari in raport cu un cos de alte valute ale principalilor parteneri comerciali, ajustat cu efectele inflatieiO alta problema este, in opinia lui Isarescu, nivelul scazut al investitiilor autohtone."Investitiile sunt, in continuare, relativ modeste. Avem de aproape 20 de luni o crestere economica robusta, dar bazata in special pe consum, cu revenire a creditelor acordate societatilor nefinanciare. BNR a mai aratat in cateva randuri ca marea problema este decapitalizarea, sau indicatorii indicatorii scazuti de capital a intreprinderilor romanesti. Aici avem probleme. Multinationalele se finanteaza, de regula, de la societatea mama sau de pe plan intern. Cadrul legislativ probabil ca a creat, asa, o incertitudine si a pus multe credite in asteptare, dar daca discutati cu bancherii comerciali veti afla ca gasesc cu greu clienti bancabili", a mai adaugat spus guvernatorul.Vezi mai jos prezentarea de joi a Guvernatorului BNR: