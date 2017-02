VIDEO Isarescu: Nu prea e loc de aprecierea leului. Asta ca sa nu spun ca nu e loc deloc

"Nu prea e loc de aprecierea leului. Asta ca sa nu spun ca nu e loc deloc", a spus joi Mugur Isarescu, cu ocazia prezentarii Raportului privind inflatia. Reamintim ca BNR practica "flotarea controlata", care ii permite interventii in piata atunci cand considera ca volatilitatea cursului a depasit anumite limite. Isarescu a mai subliniat joi sensibilitatea si emotia starnita de miscarile leului. "Observam in spatiul public ca orice miscare a cursului, uneori chiar minora, starneste mari emotii. Exista un dezechilibru intre emotia starnita de depeciere si de cea cand leul se apreciaza. Cand leul se apreciaza, emotia e mai degraba neinsemnata", a mai spus Isarescu."Va reamintintesc ca de la 4.44 lei pentru un euro la 4.54 lei pentru un euro sunt 10 bani. Adica mai putin de 3%. Va spuneam in vara ca nu ne ocupam de miscari de curs de sub 5%. Cu toate acestea constatarea noastra este ca orice miscare starneste emotii.Daca va uitati pe graficul de mai jos vedeti ca leul a avut volatilitatea cea mai scazuta in regiune. Leul a fost mult mai stabil decat forintul sau zlotul", a mai precizat Guvernatorul.Joi, cotatia medie calculata de BNR pentru un euro a fost de 4.49 lei, 4.22 de lei/chf si 4.20 pentru un dolar SUA.Vezi mai jos prezentarea de joi a lui Mugur Isarescu