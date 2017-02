Isarescu: Prognoza de crestere din modelul BNR este confidentiala, dar se situeaza undeva intre 4 si 5%

¬"Prognoza de crestere economica din modelul nostru este confidentiala, dar este undeva intre 4 si 5%. Nu are relevanta pentru constructia bugetara, nu trebuie pusa in contrapartida cu calculele Guvernului, ci e una strict legata strict de modelul nostru macroeconomic", a spus joi Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Centrale.Isarescu nu a dorit sa comenteze prognoza de crestere a Cabinetului Grindeanu (5.2%), marginindu-se la declaratii elegante. "Si noi am gresit cu prognoza de inflatie, in sensul ca inflatia a fost mai mica decat estimasem. Sunt si analisti neincrezatori in prognozele noastre, dar asa sunt prognozele. Lucram intr-o economie de piata si avem foarte multi factori care pot influenta cresterea; putem avea o revenire a creditului de consum, poate sau una a creditului catre corporatii", a spus Isarescu.Guvernatorul a prezentat joi Raportul privind inflatia, revizuind in jos prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, cu 0,4 puncte procentuale, la 1,7%.Pentru sfarsitul anului viitor, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,4%, cu 0,2 puncte procentuale peste prognoza precedenta, tinta fiind de 2,5%, +/-1 punct procentual.Potrivit guvernatorului, rata anuala a inflatiei s-a mentinut relativ stabila pe parcursul trimestrului 4 din 2016."Cotatiile materiilor prime isi consolideaza trendul ascendent. Tendinta se continua si in prezent, dar parca nu atat de accentuat", a spus Isarescu, precizand, de asemenea, ca pretul combustibililor a revenit ca dinamica in teritoriul pozitiv.El a mai aratat ca cererea pentru credite a ramas robusta pe partea de lei, dar a constatat o atenuare care pare a fi in corelatie cu "derularea neuniforma a programului Prima Casa".Institutia a anuntat, marti, prin intermediul unui comunicat de presa, ca rata anuala a inflatiei ar putea reveni in teritoriu pozitiv in primul trimestru din acest an, pe fondul epuizarii impactului reducerii TVA la 20%."Scenariul de baza al prognozei reconfirma perspectiva revenirii ratei anuale a inflatiei in teritoriu pozitiv in primul trimestru al anului 2017, pe fondul epuizarii impactului reducerii la 20% a cotei standard a TVA. Palierul pe care rata anuala prognozata a inflatiei se pozitioneaza este, insa, mai scazut, iar cresterea ei ulterioara este relativ mai lenta, in principal ca urmare a noilor socuri dezinflationiste pe partea ofertei survenite in intervalul noiembrie 2016 ¬ februarie 2017. Acestea constau in scaderea tarifelor politelor RCA si eliminarea taxelor nefiscale, ale caror efecte se alatura celor exercitate de reducerea la 19% a cotei standard a TVA si de eliminarea supra-accizei la carburanti incepand cu 1 ianuarie 2017", se arata in comunicat.