Seful BRD: Ceea ce vedem in Piata Victoriei este un exercitiu democratic, nu are nimic de-a face cu instabilitatea politica

Dupa ce CEO-ul Raiffeisen Bank s-a declarat in favoarea protestatarilor din Piata Victoriei, joi, un alt bancher de top din Romania s-a referit in termeni favorabili la protestele recente din Romania. "Nu sunt sigur ca putem vorbi de instabilitate politica. Ceea ce vedem astazi este un exercitiu democratic, nu are nimic de-a face cu instabilitatea politica", a afirmat Francois Bloch, noul sef al BRD, intr-o conferinta de presa dedicata prezentarii rezultatelor anuale.Bloch a mai adaugat ca ii vine, totusi, greu să disocieze postura de persoana fizica de aceea de reprezentant al unei multinationale, referindu-se la faptul ca in public, comportamentul ca persoana fizica poate fi diferit de ceea ce ii recomanda functia. "Nu pot sa ma rup in dua", a mai comentat Bloch.Reamitnim ca la inceputul acestei saptamani, CEO-ul Raiffeisen Bank, Steven van Groningen, a raspuns acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea legate de prezenta sa la protestele din Piata Victoriei, explicand ca a fost in piata pentru ca ii pasa si afirmand ca era de asteptat ca unii ii vor exploata participarea la miting "intr-un mod total previzibil".El a subliniat ca afacerile au nevoie de un mediu predictibil, nu de legi adoptate peste noapte si ca, inainte de a fi presedinte de banca, este tata si ii pasa de viitorul copiilor sai si al tarii in care locuieste. "Prezenta mea acolo este o decizie personala. Inainte de a fi presedinte de banca sunt tata si imi pasa de viitorul copiilor mei si al tarii in care locuiesc. Nu cred ca din acest punct de vedere exista vreo diferenta fata de cei cu care m-am intalnit acolo - clienti, prieteni, parteneri de afaceri, antreprenori, sportivi, inca o campioana olimpica, angajati. La fel ca in cazul lor, dorinta mea pentru un viitor mai bun pentru copiii mei, intr-o Romanie mai prospera, este total legitima", a scris van Groningen.