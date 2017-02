Isarescu: Multinationalele trebuie sa intre in legislatia romaneasca, sa respecte fiscalitatea, regulile noastre. Cate multinationale sunt de fapt in Romania, ce afaceri deruleaza si cati angajati au?

Dar, e bine sa retinem:

30 de companii cu capital majoritar strain acopera aproape 80 % din cifra de afaceri a companiilor din industrie din Top 100

25 piete, adica 73,4 % au liderii companii cu capital majoritar strain

21 piete, adica 61,8 % au 2 companii din Top 3 cu capital majoritar strain

15 piete, adica 44,11 % au Top 3 format integral din companii cu capital majoritar strain.

Din perspectiva exportului, in Top 100 exportatori, care acopera circa 52 % din exporturile totale ale Romaniei, 96 de companii au capital majoritar strain.



Numarul mediu de salariati

Cifra de afaceri si valoarea adaugata bruta, total si in multinationale

Principalii indicatori ai fillialelor straine, repartizati pe activitati

Principalii indicatori ai multinationalelor din interiorul UE

"Firmele straine trebuie sa intre in legislatia romaneasca, sa respecte fiscalitatea, regulile noastre. S-a discutat la fel cum se discuta si in Europa despre problema preturilor de transfer. Aceasta nu este o chestiune simpla nicaieri in lume. Cunosc aceasta problema din anii '70- ea e aproape perpetua si e legata de statutul multinationalelor", a declarat joi Guvernatorul BNR Mugur Isarescu. Cate multinationale sunt de fapt in Romania, ce afaceri deruleaza si cati angajati au? Sa discutam pe cifre.Datele privind numarul de firme multinationale sunt colectate de Institutul National de Statistica, care publica anual cifrele privind FATS - Foreign affiliates statistics, sau Activitatea filialelor straine in Romania. Cele mai recente date au fost publicate in toamna anului 2016.Potrivit documentului INS, numarul total de firme active din economie (industrie, constructii, comert si servicii) a fost de circa 450.000. Locale plus multinationale. Din cele 450.000, multinationalele controleaza circa 30.000 de companii, ceea ce reprezinta o pondere de putin peste 6,5%. Aparent, foarte putin.Industria are in total 34 de piete clasificate (CAEN Rev. 2 cu 2 cifre). Dintre acestea:Cea mai mare pondere a multinationalelor se regaseste in sectorul "Servicii" care insuma 11.400 firme, iar cel mai mic numar in sectorul "Constructii", respectiv 2.836. In ceea ce priveste ponderea multinationalelor in total sector, cea mai mare s-a inregistrat in industrie 10,5%, in timp ce valoarea cea mai scazuta s-a inregistrat in comert 5,4%.Evident, cele mai multe multinationale sunt din interiorul UE (peste 71% din total multinationale, sau 21.028 firme.In multinationalele cu activitate principala de industrie s-au inregistrat 570.222 salariati ceea ce reprezinta 41,4% din numarul salariatilor din industrie. In servicii regasim un numar de 246.844 salariati reprezentand 21,5% din total servicii, iar comertul totalizeaza 180.503 salariati reprezentand 21,4% din total comert, iar cel mai scazut numar de salariati se inregistreaza in constructii, 24.121 salariati care echivaleaza cu 6,7% din total salariati constructii.Cel mai mare numar mediu de salariati este detinut de intreprinderile filiale straine controlate de state membre UE, respectiv 810.347 salariati, ceea ce reprezinta 79,3% din total angajati multinationale. Companiile multinationale controlate de tarile extracomunitare reprezinta o pondere de 20,7% din total angajati. (ca numar, 211.343 saariati)Desi la nivel de total, pe sectoare de activitate se observa ca cea mai mare pondere a cifrei de afaceri se regaseste in sectorul comert, in multinationale avem cea mai mare pondere a cifrei de afaceri in sectorul industrie respectiv 47,3% din total cifra de afaceri a multinationalelor. Tot in industrie s-a inregistrat si cea mai mare cifra a valorii adaugate brute la costul factorilor, respectiv 53,7% din total inregistrat in imultinationale.Analizand repartizarea cifrei de afaceri din multinationale pe activitati desfasurate conform CAEN Rev.2, se constata ca cea mai mare pondere este detinuta de sectiunea comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor 37,3%, urmata de sectiunea industria prelucratoare 37,2%. Cea mai scazuta valoare a fost inregistrata in activitatea de reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc (141 mil.lei). In cadrul industriei prelucratoare, ponderea cea mai ridicata a cifrei de afaceri, (28,9%) este detinuta de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in "fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor", urmata de cele care isi desfasoara activitatea in "industria metalurgica" (7,8%) si de cele care isi desfasoara activitatea in "industria alimentara" (7,6%).Repartizarea cifrei de afaceri in functie de tara de provenienta a investitorului, releva faptul ca Germania detine cea mai mare pondere cu 21,6% din total intra UE, urmata de Franta cu 16,6% si pe locul trei Austria cu 15,2%. In cazul valorii agaugate brute la costul factorilor, ponderea cea mai ridicata este detinuta de Germania 19,7% din total intra UE, urmata de Austria 17,9% si Franta 14,6%.Sfera cercetarii privind FATS Inward in Romania cuprinde toate intreprinderile si filialele cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate, aflate sub control strain dar nu includ si pe cele din domeniul intermedieri financiare si asigurari.Filiala reprezinta o intreprindere cu personalitate juridica controlata de o alta, direct sau indirect. O intreprindere detine controlul asupra alteia, atunci cand detine un procent depasind strict 50% in luarea deciziilor din adunarea generala a actionarilor societatii controlate.