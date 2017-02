Romanian Business Leaders: Capitalul strain in Romania nu este un moft

Membri Romanian Business Leaders (RBL), antreprenori romani care astazi sunt lideri pe pietele lor, au fost la inceputuri angajati in companii multinationale, se arata intr-un mesaj transmis vineri de comunitatea investitorilor privati in economie, grupati in jurul RBL. "Astazi, in Romania, problemele cu adevarat importante nu tin de provenienta capitalului. Esential este ca politicile publice sa stimuleze formarea capitalului romanesc si sa asigure un cadru transparent, stabil si predictibil, in care capitalul autohton si strain sa produca valoare pentru economie si pentru romani", se mai arata in comunicat.Dupa 27 de ani de economie de piata in Romania, din care primele doua decenii au fost dominate de infamul "capitalism de cumetrie" care a tinut in loc societatea si economia, astazi, capitalul romanesc este inca intr-un stadiu embrionar. O arata pozitia investitionala internationala slaba a Romaniei, aportul modest al companiilor cu capital romanesc in totalul exporturilor si numarul mic de start-up-uri cu capital romanesc care reusesc sa depaseasca venituri anuale de 1 milion de euro, se mai arata in document.Romania are nevoie astazi de obiective clare, predictibilitate, productivitate si performanta. Romania trebuie sa-si propuna sa urce 4-5 pozitii in clasamentul Uniunii Europene ca total din Produsul Intern Brut (PIB). Pentru aceasta, este nevoie de cat mai mult capital strain si romanesc, sa tinem si sa atragem oamenii talentati in tara. Suntem intr-un context macroeconomic bun, de care poate beneficia intreaga societate daca suntem intelepti sa ne suflecam manecile si sa ne apucam serios de treaba.Companiile romanesti si multinationale contribuie impreuna pe lanturi de valoare ale caror baze au fost puse chiar de primele investitii straine in Romania, dupa caderea comunismului.Multinationalele au meritul profesionalizarii mediului de business din Romania. Multi antreprenori si sefi de companii romanesti si-au inceput cariera in companii internationale, unde au invatat si si-au dezvoltat abilitati pe care apoi le-au transferat in propriile afaceri si in companiile cu capital romanesc. Multi dintre acesti oameni fac astazi parte din comunitatea Romanian Business Leaders.Antreprenori sau executivi, in companii cu capital romanesc sau strain, toti contribuie la PIB-ul Romaniei, toti angajeaza cetateni romani, toti platesc taxe in Romania si toti cred ca fara integritate morala nu se poate construi nimic sanatos nici in societate si nici in economie.Si, mai mult, sunt oameni care dau mai departe din expertiza lor, stimuleaza tinerii sa gandeasca antreprenorial si contribuie voluntar la formarea noilor generatii de antreprenori si profesionisti romani.In 2015, dupa 5-10 ani de la infiintare, doar 0,25% (adica unul din 400) start-up-uri cu venituri anuale de peste 1 milion de euro aveau capital pur romanesc. Este deci mult mai valoros pentru economie sa construiesti afaceri impreuna cu parteneri care vin cu experienta, competente si capital.N.Red: Fundatia Romanian Business Leaders (RBL) este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit care asigura o platforma de actiune si implicare sociala pentru liderii din mediul privat. Misiunea RBL este ca Romania sa devina o tara mai buna pentru afacerile responsabile si, in felul acesta, pentru toti romanii.