La nici o zi dupa ce Isarescu prognoza ca nu mai e loc de apreciere pentru leu, moneda nationala confirma

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,5006 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de nivelul din sedinta precedenta, in contrast cu tendinta regionala, de usoara apreciere a monedelor nationale in raport cu cea europeana. Miscarea leului vine la nici 24 de ore dupa ce Guvernatorul BNR a anuntat ca nu mai e loc de apreciere a leului. Joi, BNR afisase un curs de 4,4956 lei/euro.Reamintim ca Isarescu face extrem de rar asemenea predictii pe curs, acestea tinand mai degraba de "moral suasion"- o influentare "din vorbe" a pietei venita din partea unei persoane influente."Nu prea e loc de aprecierea leului. Asta ca sa nu spun ca nu e loc deloc", a spus joi Isarescu, cu ocazia prezentarii Raportului privind inflatia. Reamintim ca BNR mai intervine in piata valutara pentru a atenua volatilitatea monedei nationale. Isarescu a mai subliniat joi sensibilitatea si emotia starnita in randul populatiei de miscarile- in sus si in jos- ale leului. "Observam in spatiul public ca orice miscare a cursului, uneori chiar minora, starneste mari emotii. Exista un dezechilibru intre emotia starnita de depeciere si de cea cand leul se apreciaza. Cand leul se apreciaza, emotia e mai degraba neinsemnata", a mai spus Isarescu."Va reamintintesc ca de la 4.44 lei pentru un euro la 4.54 lei pentru un euro sunt 10 bani. Adica mai putin de 3%. Va spuneam in vara ca nu ne ocupam de miscari de curs de sub 5%. Cu toate acestea constatarea noastra este ca orice miscare starneste emotii.Leul a avut volatilitatea cea mai scazuta in regiune, a mai spus Guvernatorul. Leul a fost mult mai stabil decat forintul sau zlotul", a precizat Isarescu.Leul s-a apreciat semnificativ in zilele anterioare, iar tendinta a fost sustinuta incepand de marti de decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutionala legea conversiei creditelor in franci elvetieni. Decizia reduce presiunea asupra bancilor din Romania, spun analistii.Insa tendinta s-a inversat joi, cand leul a reinceput sa piarda teren in raport cu euro.In regiune, zlotul se apreciaza usor in raport cu moneda europeana.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat cu 0,58%, de la 4,2040 lei la 4,2283 lei.Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana.Totodata, cursul francului elvetian a scazut de la 4,2236 lei la 4,2186.