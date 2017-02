Surse Reuters: Banca elena Eurobank vrea sa vanda o participatie in subsidiara sa din Romania, Bancpost

Eurobank, care are operatiuni in Romania, Bulgaria, Serbia si Cipru, trebuie sa isi reduca expunerea la activele din afara Greciei de la aproximativ 11,2 miliarde de euro cat are in prezent la 8,7 miliarde de euro in 2018, pentru a respecta angajamentele convenite cu autoritatile europene in domeniul concurentei."Am numit doi consultanti pentru a cauta un partener strategic pentru achizitia unei participatii la Bancpost. Asta va ajuta banca sa isi reduca afacerile in Romania si sa isi respecte angajamentele de restrangere a expunerii din strainatate", a spus unul dintre bancheri.Cei doi consultanti angajati de Eurobank sunt Mediobanca si HSBC.Bancpost are active totale in valoare de 3,1 miliarde de euro, o retea de 148 de sucursale si 2.255 de angajati."Nu dorim sa ne retragem complet din Romania, dar nu putem sa mai furnizam capital suplimentar bancii pentru crestere. Daca un partener strategic cumpara o participatie la Bancpost, expunerea noastra va fi redusa conform angajamentelor noastre", a spus celalalt bancher.Eurobank, a treia mare banca din Grecia in functie de active, la care fondul elen de salvare a bancilor HFSF detine o participatie de 2,4%, a finalizat anul trecut vanzarea diviziei ucrainene Universal Bank, in cadrul planului de restructurare stabilit cu Comisia Europeana.Acordurile de fuziuni si achizitii ale companiilor din Grecia, in numar de 38, aproape s-au triplat anul trecut, la 4,4 miliarde de euro, de la 1,4 miliarde de euro in 2015, cea mai mare parte, respectiv 75%, fiind vanzari de active ale bancilor care nu faceau parte din operatiunile de baza, potrivit firmei de consultanta PricewaterhouseCoopers.