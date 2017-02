INS: In anul 2016, afacerile angrosistilor au crescut cu 7.7% fata de anul 2015

Fata de decembrie 2015, luna decembrie 2016 a adus in volumul afacerilor angrosistilor o crestere cu 2,8% (pe seria bruta) si de 3.8% (pe seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate), au transmis luni oficialii INS. De la an la an, in 2016 cifra de afaceri din comertul cu ridicata a crescut ca serie bruta cu 7,7%, datorita cresterii comertului cu masini, echipamente, dar au al comertului produselor agricole brute. Scaderi au inregistrat activitatile de intermediere in comertul cu ridicata (-4,1%) si comertul cu ridicata specializat al altor produse (-0,3%), mai arata datele INS.