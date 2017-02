Comisia Europeana prognozeaza o crestere de 4,4% in 2017, pentru Romania, sub estimarea Guvernului

Noua prognoza de crestere pentru Romania, prezentata de Comisia Europeana luni, este totusi imbunatatita fata de precedenta, din noiembrie 2016, de 3,9%.In schimb, Comisia avertizeaza ca deficitul bugetar al Romaniei ar urma sa creasca la 3,6% din PIB in anul 2017, peste tinta Guvernului, de 2,98% din PIB pe metodologia ESA sau 2,96% din PIB pe metodologia cash. Guvernul s-a angajat astfel public sa mentina deficitul in anul 2017 sub plafonul de 3% din PIB, peste care Comisia Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv fata de statele membre, cu eventuale sanctiuni.In prognoza de iarna, Comisia Europeana si-a inrautatit astfel estimarea pentru deficitul Romaniei, dupa ce in toamna lui 2016 prevedea un deficit de 3,2% pentru Romania, pricum peste pragul admis in UE.Vom reveni cu amanune