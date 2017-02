Romania a incheiat 2016 cu o datorie externa totala de 92,5 miliarde euro, in crestere cu 2,1 miliarde euro fata de anul precedent

Datoria externa a Romaniei, care include atat imprumuturile statului din strainatate, cat si datoriile entitatilor private, a ajuns la finalul anului 2016 la 92,532 miliarde euro, in special ca urmare a majorarii puternice a datoriei pe termen scurt, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei si citate de News.ro. La finalul anului 2015, datoria externa totala a Romaniei a fost de 90,434 miliarde euro, iar la finalul lunii noiembrie, datoria ajunsese la 92,498 miliarde euro.Din totalul datoriilor inregistrate de Romania fata de entitati din strainatate la 31 decembrie 2016, datoriile pe termen lung reprezentau 69,116 miliarde euro (74,7% din total datorie externa), in scadere cu 1,44 miliarde euro fata de finalul anului 2015, iar datoriile pe termen scurt insumau 23,416 miliarde euro, in urcare cu 3,54 miliarde euro.Din datoria pe termen lung, suma de 32,239 miliarde euro reprezenta datorie publica, in crestere cu 629 milioane euro fata de finalul lui 2015.Datoria negarantata public, in special a bancilor si firmelor catre finantatori din strainatate, insuma 35,622 miliarde euro la finalul anului 2016, in scadere cu 1,95 miliarde euro fata de decembrie 2015.Datoria autoritatii monetare, care reprezinta alocarile de drepturi speciale de tragere (DST) de catre Fondul Monetar International (FMI), considerata datorie a BNR fata de FMI, a urcat anul trecut cu 3 milioane euro, la 1,255 miliarde euro.La finalul lunii mai 2016, datoria totala externa ajunsese la un nivel minim din august 2010, cand s-a situat la 87,8 miliarde euro.Din 2010, datoria a crescut puternic pana in martie 2013, cand s-a inregistrat nivelul maxim istoric al datoriei externe a Romaniei, de 101,1 miliarde de euro.Ulterior, datoria externa a Romaniei a reintrat pe o panta descendenta pana in vara anului trecut, cand a reinceput sa creasca.Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 25,2% in 2016, comparativ cu 38,5% in 2015. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii a fost de 6,4 luni anul trecut, la fel ca in 2015.