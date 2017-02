Trei sau patru banci locale ar putea fi vandute pana anul viitor. Cumparatorii pot fi jucatori existenti deja pe piata locala (avocat)

In prezent, exista trei sau patru banci locale care sunt obiectul unor potentiale tranzactii aflate in diverse stadii, sustine avocatul Alexandru Birsan, intr-un punct de vedere formulat pentru publicatia online BankingNews.ro. Intrebat ce banci autohtone ar fi interesate sa achizitioneze un alt creditor local, avocatul a precizat ca "unele dintre bancile cu cota de piata importanta, dar si cateva banci cu cota de piata medie si-au exprimat interesul in legatura cu oportunitatile existente"."Se anunta un an ocupat in sectorul financiar. Ramane de vazut in cate dintre aceste tranzactii existente sau potentiale va exista o intalnire a cererii cu oferta si cat de mult va dura finalizarea tranzactiilor, dar ma astept ca trei sau patru banci sa dispara din piata daca nu in acest an, in anul urmator, ca urmare a activitatii tranzactionale pe care o vedem acum", a comentat Birsan , partener PeliFilip, coordonatorul departamentului de corporate M&A.Banca Transilvania este unul dintre creditorii de talie mare a carei conducere si-a exprimat pana acum intentia de a se extinde prin achizitie, Omer Tetik, directorul general al institutiei de credit, declarand ca banca se va concentra in acest an pe "pregatirea angajatilor BT pentru bankingul viitorului si urmarirea oportunitatilor de consolidare BT in sistemul bancar romanesc prin achizitii". De asemenea, OTP Bank vrea sa isi creasca cota de piata prin achizitie chiar si dupa preluarea Millennium Bank.Pe de alta parte, este de mentionat faptul ca majoritatea actionarilor bancilor cu capital grecesc (Piraeus Bank, Banca Romaneasca si Bancpost) ar fi interesati de un exit, exceptie facand Alpha Bank Romania. In acest sens, este de asteptat ca printre bancile care vor fi vandute sa se numere una sau mai multe banci grecesti.In ceea ce priveste eventuale intrari pe piata locala a unor jucatori financiari, Birsan spune ca "in general, nu sunt jucatori mari strategici interesati si care sa nu aiba deja o prezenta locala. Mai degraba cei deja existenti si unele fonduri de investitii. Initiativele de intrare pe piata au fost putin numeroase si par sa nu fie indreptate spre o achizitie, ci spre dezvoltare organica".