O eventuala iesire a Frantei din zona euro ar duce la scumpirea vietii (guvernator banca centrala)

Guvernatorul Băncii Nationale a Franței, Francois Villeroy de Galhau, a atras atentia intr-un interviu acordat viner i ca o eventuala iesire din zona euro ("pe care nici nu mi-o pot imagina", a tinut sa precizeze Guvernatorul) ar duce la scumpirea vietii in Franta. De Galhau a mai atras atentia ca din cauza campaniei electorale (in cadrul careia Liderul Frontului Național, Marine le Pen, care vrea să scoată Franța din Euroland), costurile finantarii sunt deja in crestere."In 1980, datoria noastra era de 20% din PIB. Astazi, ea a ajuns la aproape 100% din PIB", a mai atras atentia bancherul central. In plus, modelul social francez este unul forte costisitor."Cheltuielile noastre publice sunt de 56% din PIB, in timp ce tarile din jur au o pondere medie de 47%. Asta inseamna o diferenta de aproape 200 de miliarde de euro, ceea ce ar trebui sa ne indemne sa ne orientam aceste cheltuieli catre investitii si educatie, pentru a deveni mai eficienti", a adaugat de Galhau.Cu privire la curentul protectionismului, aflat la moda in intreaga lume, Guvernatorul BdF a atras atentia ca de regula, protectionismul dezavantazeaza in primul rand statele sarace.”Creșterea recentă a dobânzilor franceze, care cred că este temporară, corespunde unei anumite îngrijorări legată de ieșirea din euro”, a mai spus Villeroy de Galhau.Le Pen are sprijinul a circa 26% din electorat, în primul tur al alegerilor din aprilie, față de 20,5% pentru independentul Emmanuel Macron și 17,5% pentru republicanul Francois Fillon, potrivit celui mai recent sondaj efectuat de Ifop si citat de Bloomberg.Villeroy estimează în schimb că ieșirea din zona euro ar mări costul serviciului datoriilor pentru guvernul francez cu aproximativ 30 de miliarde de euro pe an.”Asta ar putea suna abstract pentru ascultători, dar 30 de miliarde de euro, ca să fiu concret, echivalează cu bugetul anual al apărării. Euro este o armă în competiția globală, ”în lumea incertă în care trăim”.”, a spus el.