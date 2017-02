​Vanzarile de bunuri de folosinta indelungata au urcat la acelasi nivel ca in 2007, depasind 2.55 miliarde euro

Vanzarile de bunuri de folosinta indelungata au crescut in 2016 cu peste 9%, depasind 2,55 miliarde de euro, potrivit datelor dintr-un studiu al GfK. Acest nivel este comparabil cu cel din anul de boom 2007. Pe de o parte, tendinta este oarecum normala, daca tinem cont de frecventa de inlocuire a unui asemenea aparat (in medie de 10 ani). Pe de alta parte, cea mai mare parte a acestor produse sunt aduse din import, ceea ce creste deficitul de cont si pune presiune pe leu, in sensul deprecierii acestuia.Categoriile cu cele mai bune, respective cele mai slabe evoluții (se referă la rata de creștere în valoare)Electronice• Televizoarele cu dimensiuni și rezoluții superioare ale ecranelor se află pe trend ascendent.• Boxele mici și boxele cu sistem de andocare au înregistrat cea mai mare rata de creștere, urmate de sistemele Audio.• Sistemele video și de înregistrare, împreună cu sistemele de navigare auto, au continuat să scadă.Electrocasnice mari• Piața a încetinit ritmul de creștere în T4 2016.• 2016 s-a încheiat cu o creștere de două cifre, toate categoriile aflându-se în trend pozitiv.• Majoritatea categoriilor au suferit eroziuni de preț în 2016, cu toate că a crescut interesul consumatorilor pentru produse cu specificații superioare.Electrocasnice mici• Campania Black Friday a generat vânzări mai mari pentru toate categoriile de produse, cu impact considerabil pentru aspiratoare și aparate pentru prepararea băuturilor calde.• Atât aspiratorele cilindrice fără sac, cât și alte segmente de nișă (de ex., aspiratoare verticale, aspiratoare roboți) au avut o evoluție foarte bună.• Aparatele de îngrijire a părului au înregistrat cele mai scăzute evoluții în T4, având și eroziuni de preț considerabile. Cererea pentru cele mai importante subcategorii a scăzut în T4 2016 comparativ cu T4 2015.Foto• Ponderea camerelor digitale cu zoom digital a continuat să crească în T4, contribuind astfel la evoluția generală a acestui segment.• Camerele digitale au continuat să aibă evoluții negative, înregistrând o descreștere mai mare în T4 comparativ cu Q3 2016.IT• Camerele web si mouse-urile au fost singurele categorii IT care au înregistrat evoluții pozitive.• Tabletele au scăzut cel mai mult, urmate de sistemele de tip desktop și laptopuri.Telecom• S-a înregistrat o creștere semnificativă pe segmentul de telefoane cu ecrane mari.• Segmentul de căști cu microfon a continuat să aibă rate de creștere de două cifre, ceea ce a contribuit la evoluția întregii categorii Telecom.• Rata de creștere pentru telefoanele inteligente a încetinit în T4.Echipamente de birou și consumabile• Imprimantele dotate cu sisteme CISS au înregistrat creșteri de două cifre, având un impact pozitiv asupra pieței de echipamente de birou.• A crescut cererea pentru cartușele laser și cele cu cerneală.• Interesul consumatorilor pentru imprimante a scăzut constant, ajungând la un minus de două cifre în T4.