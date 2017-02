INS: Produsul intern brut a crescut in 2016 cu 4,8%

Produsul intern brut a crescut in 2016 cu 4,8%, potrivit anuntului facut marti de Institutul National de Statistica, dupa ce PIB-ul a decelerat in ultimul trimestru la 1,3% comparativ cu trimestrul III 2016. Fata de acelasi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,7% pe seria bruta si de 4,8% pe seria ajustata sezonier.Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii seriilor brute ale PIB trimestrial pentru anii 2014-2015 in vederea reconcilierii cu datele anuale (2014 - varianta definitiva, 2015 varianta semidefinitiva) si a includerii estimarilor pentru trimestrul IV 2016. In consecinta, seria de date a fost modificata fata de varianta publicata in Comunicatul de presa nr. 19 din 13 ianuarie 2017.Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB trimestrial pentru anii 2014-2015 in vederea reconcilierii cu datele anuale (2014 - varianta definitiva, 2015 - varianta semidefinitiva) si a includerii estimarii Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2016 in seria trimestriala, seria ajustata sezonier a fost recalculata, indicii de volum fiind revizuiti fata de a doua varianta provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2016, publicata in comunicatul de presa nr. 19 din 13 ianuarie 2017. Astfel :- rezultatele trimestrului I 2016, comparativ cu trimestrul IV 2015, au fost revizuite de la 101,5% la 101,3% ;- rezultatele trimestrului III 2016, comparativ cu trimestrul II 2016, au fost revizuite de la 100,6% la 100,5%.Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmare a modificarii modelelor adoptate, a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibileComisia Europeana (CE) estimeaza o crestere a economiei cu 4,4% in 2017 si cu 3,7% in 2018, in contextul in care Guvernul Romaniei a estimat o crestere de 5,2%, potrivit raportului publicat de institutia europeana."Cresterea reala a PIB este asteptata sa ramana solida in viitorul apropiat, sprijinita de o relaxare financiara si de cresterea salariilor. Somajul a scazut semnificativ in 2016 si este asteptat sa ramana stabil la un nivel scazut. Deficitul general guvernamental este prevazut sa se mareasca din cauza taierilor de taxe si a cresterii cheltuielor publice, potrivit raportului CE.PIB-ul real este asteptat sa creasca cu 4,4% in 2017 si cu 3,7% in 2018. Cresterea exporturilor este, de asemenea, prognozata sa accelereze in conditiile in care cererea externa se va consolida. Totusi, in conditiile cresterii importurilor generate de o cerere interna puternica, deficitul de cont curent este asteptat sa ajunga la 2,9% din PIB in 2017 si la 3,1% din PIB in 2018.Comisia Europeana avertizeaza ca preturile de consum vor creste treptat in 2017 si mult mai alert in 2018.